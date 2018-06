Cierre de campaña. Los militantes y simpatizantes del Partido Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza en Sinaloa despedirán hoy a su candidato presidencial, José Antonio Meade Kuribreña, quien hoy por la tarde cerrará su campaña en nuestro estado en el estadio Guasave 89, en un evento multitudinario donde esperan contar con más de 10 mil asistentes para mostrar músculo político. Meade Kuribreña llegó anoche a la ciudad de Los Mochis, donde asistió a una cena privada con 500 personas de la sociedad civil. Para hoy, de acuerdo con la agenda que nos proporcionaron de la casa de campaña, a las 08:00 horas sostendrá una reunión privada, y posteriormente verá el partido de México contra Alemania del Mundial de Futbol junto con otras 400 personas. Al término del encuentro, dará una atención a los medios de comunicación y después se trasladará a Guasave, donde tendrá otra reunión privada previa al evento masivo de cierre de campaña. Esta será la última ocasión que José Antonio Meade visite Sinaloa como candidato.



Otro cierre. El último candidato presidencial en visitar nuestro estado será Andrés Manuel López Obrador, quien hará una visita relámpago a Culiacán este martes para encabezar el cierre de campaña en Sinaloa, que será por la avenida Álvaro Obregón, donde estiman que miles de simpatizantes acudan a despedir al tabasqueño de su tercera campaña presidencial, en un escenario totalmente diferente a las últimas dos elecciones (2006 y 2012), donde ha quedado en segundo lugar. Durante el mitin, le tomará protesta a la estructura que será la encargada de defender el voto el día de la jornada electoral, y dará el último impulso a los candidatos sinaloenses, en busca de ganar su primera elección de su corta historia en la entidad. En cuanto termine el evento, que está programado a iniciar a las 10:30 horas, se trasladará al aeropuerto para acudir a otro estado a realizar otro cierre de campaña. Restan 10 días de campaña y 13 para el día de la elección, que será histórica porque será la primera concurrente en la entidad, donde los sinaloenses votarán para elegir al próximo presidente de la República, senadores, diputados federales, alcaldes, síndicos procuradores, regidores y legisladores locales. La elección no está decidida, y puede haber muchas sorpresas y resultados muy cerrados.



Rehúyen el debate. Este proceso electoral también pasará a la historia porque algunos candidatos dieron la nota negativa al haberse negado a acudir a los debates, ya sea los organizados por el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, por medio de sus consejos municipales y distritales, o por medios de comunicación y organizaciones civiles. Ayer se sumó a esta lista nada honrosa el candidato del PRI a la diputación local por el Distrito 18, Carlos Francisco Montenegro Verdugo, quien busca la reelección, pero que no acudió al debate al que asistieron los cuatro abanderados. De acuerdo con varias fuentes consultadas, Montenegro Verdugo se negó a debatir en una primera instancia porque no quería pelearse, ni recibir ataques de sus adversarios, por lo que justificó problemas con su agenda de campaña, porque tenía que ir a un evento con José Antonio Meade (llegó anoche y el debate fue a las 10:30 horas), pero el viernes cambió de opinión e intentó registrarse para participar, pero ni los candidatos, ni la autoridad electoral se lo autorizó porque no lo hizo a tiempo. El resto de los candidatos aprovecharon el escenario para dar a conocer sus propuestas de campaña, como Maricela Ramírez Álvarez, de la coalición Por Sinaloa al Frente (PAN, PRD, MC y PAS); Jorge Reynaldo Monroy Sato, del Partido Verde Ecologista de México; y los hermanos Ocadio y Marco Antonio García Espinoza, de la alianza Juntos Haremos Historia (PT, Morena y PES), y Partido Independiente de Sinaloa, respectivamente. Es necesario una reforma electoral para que se obligue a los candidatos a debatir, porque esto envía una mala señal a los electores, que deberían de castigar a todos los que se niegan a participar en este tipo de eventos. Estas actitudes han causado derrotas en candidatos, incluso en presidenciales.



Recuento de daños. El huracán Bud se disipó, y dejó lluvias ligeras en Sinaloa y un clima agradable por un par de días, pero a su paso provocó algunas afectaciones, cuyos daños aún no han sido cuantificados, por lo que se iniciará una evaluación para determinar si se puede acceder a recursos del Fondo Nacional para Desastres Naturales (Fonden) para municipios como Navolato, Culiacán y Elota.