Cloaca destapada. Desde el 2 de enero pasado, la Dirección de Vialidad y Transporte del Estado ha sido blanco de señalamientos por casos de corrupción. Desde emplacamiento de vehículos con reporte de robo, expedición de licencias de conductor con datos y fotografías falsas y, recientemente, la revisión al servicio de transporte público urbano, que ha estado en el blanco de las críticas por los aparatosos accidentes y peleas entre choferes que se han protagonizado. Estos y otros casos han originado que se hayan iniciado tres investigaciones por diferentes instancias: una es la Auditoría Superior del Estado; otra la Fiscalía General, luego de las denuncias formales presentadas por el Ejecutivo estatal; y la Secretaría de Transparencia, a la que el gobernador Quirino Ordaz ha instruido para que vaya a fondo en las revisiones y haya una limpieza profunda en la dependencia y se deslinden responsabilidades a los servidores públicos que hayan cometido algún acto de corrupción. Octavio Ruiz Fonseca, director de Vialidad y Transporte, está parado en un barril de pólvora a punto de explotar, y la instrucción que recibió el mandatario estatal en los casi cuatro meses que lleva en el cargo es transparentar, hacer eficientes los procesos internos, poner orden y terminar con estas malas prácticas. Vaya que el resto es bastante grande.



Vandalismo electoral. Los candidatos a la presidencia municipal de Culiacán Carlos García López y Jesús Estrada Ferreiro han denunciado ser víctimas de vándalos que se han dedicado en los últimos días a quitar y destruir la propaganda que han colocado en el mismo. Según el abanderado por el Partido Independiente de Sinaloa (PAIS), prácticamente lo dejaron sin publicidad en toda la ciudad, porque las lonas que había colocado en las casas fueron rotas con navaja, de las orillas y del centro, lo que las vuelve inútiles, incluso han cometido estos actos en repetidas ocasiones en la misma vivienda donde las volvieron a colocar. Esta situación ha provocado miedo en los propietarios de las casas, por lo que mejor han optado no volver a ponerlas. Mientras que el abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia acusó directamente a miembros del PRI y del PAS de ser quienes destruyeron la propaganda en la zona norte de Culiacán, pero aclaró que no presentará la denuncia formal. Este mismo caso se ha repetido en muchos distritos y municipios, como en San Ignacio, donde al candidato a la alcaldía por el Partido Verde Ecologista de México, Iván Báez Martínez, también le fueron destruidos muchos de los anuncios que tenía colgados por el municipio. Restan ocho días de campaña y once para la jornada electoral, y parece que esto puede incrementar de intensidad.



Violencia. Primero fue un capacitador del Instituto Nacional Electoral asesinado a balazos en Badiraguato; y ahora fue un candidato y maestro de la UAS, ultimado a balazos en la misma zona, pero en el municipio de Sinaloa. Se trata de Juan Pablo Martínez Álvarez, quien era candidato suplente a regidor por representación proporcional por el Partido Sinaloense y coordinador de preparatoria en ese municipio por la Universidad Autónoma de Sinaloa. El cuerpo del universitario fue encontrado sin vida el domingo, a unos metros de la comunidad de San Antonio. Suman ya 115 candidatos y dirigentes de partidos asesinados en el país durante este proceso electoral, que quedará marcado por esta cifra roja. Y el mismo número de hechos violentos reclama el rector Juan Eulogio Guerra contra la institución, y la gran mayoría no ha sido esclarecido. Es urgente que la autoridad haga algo que garantice resultados, y pronto, para que la violencia no sea un factor que inhiba la participación ciudadana en el estado.



Mano firme... es lo que la hace falta al Ayuntamiento de Culiacán para hacer respetar las leyes y los reglamentos. Como en el caso de un particular que construyó una barda sin permiso, porque construyó unos campos de softbol y no quería que les inundaran durante las lluvias, pero tampoco quiso invertir en un sistema para darle salida al agua. Así que prefirió afectar a los vecinos de Villas del Río, que por mucho tiempo solicitaron la intervención del gobierno municipal, que actuó hasta que la primera precipitación pluvial provocó inundaciones en las viviendas del sector. En respuesta, la comuna colocó un sello de clausura y destruyó la barda, pero falta que aplique una sanción y deje sentado un precedente.