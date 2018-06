Cierre de campaña. Ya sin candidatos presidenciales por visitar Sinaloa, los abanderados de los diferentes partidos y coaliciones en el estado ya alistan sus cierres de campaña, ya que únicamente restan siete días de actividades proselitistas y diez para la jornada electoral. Los candidatos aprovecharán el fin de semana para convocar a eventos multitudinarios y dejar los últimos tres días de campaña para actividades menores, pero con mucha presencia en las calles y con recorridos por colonias y comunidades; aunque hay muchos que ni siquiera se han visto en estos ochenta días, en el caso de los federales, y treinta para los locales. Dentro de ocho días, los aspirantes deberán guardarse y preparar todo para la jornada electoral del domingo 1 de julio.



Debates. En estos siete días que restan de campaña, los candidatos a la presidencia municipal de Culiacán, Robespierre Lizárraga Otero, Jesús Valdés Palazuelos, Jesús Estrada Ferreiro y Carlos Arturo García López, participarán en dos debates, uno organizado por Coparmex el día hoy; y otro el lunes por esta casa editora. Los aspirantes a la alcaldía tendrán dos oportunidades para exponer sus ideas y propuestas y debatirlas en un ejercicio democrático de altura porque es importante que la ciudadanía compare y evalúe quién está más preparado para gobernar la capital sinaloense.



Apareció. En los noventa días de campaña, Marcelo Ebrard, coordinador de la campaña de Andrés Manuel López Obrador en la primera circunscripción, fue visto muy pocas veces en el estado, porque su operación fue más tras bambalinas en los estados que conforman esta demarcación, incluido Sinaloa. Pero ayer reapareció en el mitin de cierre de campaña de AMLO, fue presentado, aplaudido, pero sobre todo se encargó de toda la logística del evento. Y aunque tiene mucho peso político, decidió mantenerse de bajo perfil, sin dar declaraciones, solo coordinó y acompañó a su jefe político.



Sospechas. La tribuna del Congreso del Estado se ha convertido en un ring político, y por momentos ha dejado de ser un parlamento de altura. Durante la sesión ordinaria de ayer, el diputado local del Partido Acción Nacional (PAN) Roberto Cruz Castro usó la tribuna para pedir al Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES) colocar las urnas justo frente a los observadores, funcionarios de casilla y representantes de los partidos para evitar el saqueo de boletas electorales; y que el órgano electoral debe cerciorarse de que las cinco boletas que les darán a los ciudadanos sean colocadas en las urnas. Pero ahí va, dice el panista que existe una práctica por muchos conocida que se da en las casas «amigas», de ese lugar parten los votantes, llegan a las casillas, el ciudadano recibe las boletas para votar, pero, a decir de Cruz Castro, no necesita marcar las boletas: las doblan, las meten a la bolsa y no las depositan en la urna; regresa a la casa «amiga», entrega las boletas en blanco y recibe el dinero por la compra de votos, y esas boletas se las entregan ya marcadas a otro ciudadano, práctica con la que se da la compra de votos. Pero el diputado no explicó qué partido hace esto ni tampoco aclaró cómo se enteró de esta práctica. Pero más allá de lo denunciado, que no lleva pruebas, se sumaron todos las bancadas para pedir al IEES y al INE colocar las urnas a la vista de todos.



Seguridad. El presidente municipal de Culiacán, Antonio Castañeda, garantizó la seguridad para los habitantes de la capital sinaloense para la jornada electoral, para lo cual dispondrá de todos los elementos de la Policía Municipal. Por ahora, las únicas quejas que se han hecho han sido por la destrucción de la propaganda electoral en muchos municipios. Uno de los que alzó ayer la voz fue el secretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Verde Ecologista, Misael Sánchez, quien pidió respeto para la propaganda y exhortó a los partidos políticos para que sean vigilantes de las acciones de sus militantes y simpatizantes.