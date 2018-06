Noticias falsas. Las noticias falsas o fake news han estado a la orden del día en este proceso electoral, que son creadas y difundidas desde el anonimato para tratar de infundir miedo, desconfianza y molestia entre la población, y en casi todos los casos han dado resultados, lo que ha obligado a las autoridades electorales a tener que salir a aclarar esa información y enviar un mensaje claro de que estas elecciones serán transparentes. El caso más reciente es una información que circuló por redes sociales que denunciaba que los funcionarios de casilla ya tenían en su poder el material electoral, pero la realidad es que toda la papelería y los utilitarios están en las siete juntas distritales del INE, donde se arman los paquetes que serán entregados a partir del próximo lunes, una semana antes de la jornada electoral, y se hará con la presencia de todos los representantes de partidos y candidatos que están registrados ante el órgano electoral. Los paquetes estarán sellados y en casa de los presidentes de casilla, y serán abiertos hasta la apertura de las casillas, en presencia de los representantes de partidos. De acuerdo con Jorge Luis Ruelas, presidente de la Junta Local del INE en Sinaloa, todo el proceso se llevará apegado a la legalidad y será transparente.



Voto informado. Este tipo de noticias falsas genera un ambiente negativo y puede contribuir a una reducción de la participación ciudadana, que en las últimas elecciones tiene una tendencia a la baja. De ahí la importancia que los ciudadanos consulten a medios de comunicación formales y confiables para corroborar la información antes de compartirla por redes sociales. Esto porque es importante que la población vote, pero lo haga muy bien informada, para que elija la mejor opción. De acuerdo con Ana Cristina Irízar Avedoy, secretaria de Procesos Electorales del Comité Directivo del Partido Verde Ecologista en Sinaloa, se debe trabajar en informar bien a la población, pero confía en el criterio de la sociedad, que cada vez es más exigente en cuanto al desenvolvimiento de quienes aspiran a los puestos de elección popular. Existe una gran cantidad de información falsa, engañosa y manipulada en redes sociales y medios de comunicación que son creados para ese fin, que desvían la atención del electorado y que ponen en riesgo una decisión tan importante como lo es la elección de los gobernantes y representantes en las cámaras legislativas.



Barbarie. El gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, se unió a la condena en contra del gobierno del Estados Unidos por su política de separar a los niños de sus padres en la frontera, y más indignación han generado las fotografías y los videos de los niños encerrados en jaulas, que es comparado con los campos de concentración que utilizaban los nazis en la década de los 40. El mandatario estatal externó que su gobierno brindará todo el apoyo posible a los sinaloenses que estén pasando por esta difícil situación, aunque por el momento desconoce si haya casos. La presión que se ha ejercido contra el gobierno norteamericano obligó al presidente Donald Trump a firmar un decreto para frenar la separación de familias migrantes, aunque horas más tarde el Departamento de Justicia de Estados Unidos reconoció que es ilegal esa orden ejecutiva que fue firmada porque viola un acuerdo de 1997 que establece que los menores de edad detenidos en la frontera solo pueden ser privados de su libertad por veinte días.



Debaten. Los cuatro candidatos a la presidencia municipal de Culiacán aceptaron la invitación que les hizo Coparmex y ayer debatieron sus propuestas de campaña sobre transparencia y corrupción, y ante los integrantes del sector empresarial de la capital sinaloense no dejaron pasar la oportunidad de hacerse señalamientos. El primero en hacerlo fue Robespierre Lizárraga, quien puso de ejemplo la compra de “Morrines”, por lo que se comprometió a transparentar todas las compras que se hagan en su administración. Carlos García le recriminó a Lizárraga por no haber hecho algo en el Congreso del Estado para combatir la corrupción. En su primera réplica, Jesús Valdés hizo hincapié en el tráfico de influencias y corrupción en la UAS, lo cual fue respondido por Robespierre con que Valdés no es el indicado para hablar de tráfico de influencias. Jesús Estrada no se quedó atrás y lanzó críticas contra Lizárraga y Valdés. Así se desarrolló todo el debate..