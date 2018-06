Reprobados. Los candidatos de Morena, Encuentro Social y Partido del Trabajo, que conforma la coalición Juntos Haremos Historia, siguen firmes en su postura de revocar la reforma educativa, y por consiguiente decidieron no firmar los compromisos por la educación que hizo Mexicanos Primero, que únicamente firmaron 113 abanderados, de un total de 225 que están registrados ante el Instituto Nacional Electoral e Instituto Electoral del Estado de Sinaloa para competir por las senadurías, diputaciones federales y locales y presidencias municipales. El número de candidatos que desairó a la asociación civil es muy alto, pero no sorprende, porque Mexicanos Primero es uno de los defensores de la reforma educativa, por lo que hizo el intento por comprometer a los próximos legisladores para que no respalden alguna reforma que se pretenda hacer para eliminar algún punto que actualmente tiene molestos a muchos docentes, y que son usados como bandera política de Andrés Manuel López Obrador y sus candidatos para esta campaña política. De ganar AMLO, buscará hacer las modificaciones legales en las cámaras de Senadores y Diputados, donde los afines a él intentarán aprobarla, y de lograr un número importante de curules y escaños, esto podría concretarse. Por eso, los abanderados de Juntos Haremos Historia no quisieron comprometerse con los puntos que les presentó Mexicanos Primero, que se contrapone a sus propuestas de campaña.



Ocho años después... El Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos tiene nuevos integrantes, que estarán en el cargo por dos años, y pueden solicitar la reelección por otros dos años más. Desde el periodo de Juan José Ríos Estavillo como ombudsman, no se renovaba este Consejo, aunque se solicitó mucho a las anteriores dos legislaturas, que decidieron no hacerlo. Dentro de los diez ciudadanos que fueron electos ayer en la sesión ordinaria del Congreso del Estado destacan tres que han apoyado la lucha de los derechos humanos de la comunidad lésbico-gay: Almendra Negrete Sánchez, Omar Lizárraga Morales y Mariola Rubio López. El trabajo de ellos será supervisar el trabajo de la CEDH y su presidente, José Carlos Álvarez Ortega. En el Congreso del Estado hay iniciativas congeladas para reformar el Código Familiar del Estado para establecer los matrimonios de parejas del mismo sexo, incluso hay quejas presentadas en la CEDH porque no se ha legislado en este asunto en el Congreso.



Distrito 5. En la recta final de la contienda electoral, los cuatro candidatos que aspiran a una curul de la Cámara de Diputados federal del distrito 5 de Culiacán se enfrentarán esta tarde para confrontar sus propuestas de campaña. Nancy Yadira Santiago Marcos, de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena, PT, PES), es la única mujer en esta contienda, y tiene a su favor el impulso que Andrés Manuel López Obrador y Morena traen en todo el país, aunque es una figura poco conocida, por no tener una trayectoria política ni en la función pública. Por la coalición Por México al Frente (PAN, PRD y MC), Luis Javier de la Rocha Zazueta cuenta con el respaldo del PAS, pero en los últimos años ha vivido fuera de Sinaloa, y aunque ha ocupado varios cargos públicos, prácticamente se percibe como un rostro nuevo en la política. Por la vía independiente compite Jesús Humberto Alfaro Bedoya, quien ha hecho una buena campaña de tierra y de contacto con la gente, aunque cuenta con una estructura muy reducida y sin recursos públicos, y hace un par de semanas fue golpeado por la delincuencia, al ser despojado de una camioneta y artículos personales. Y la alianza Todos por México (PRI, Partido Verde y Nueva Alianza) postuló a Moisés Aarón Rivas Loaiza, quien ha ganado dos elecciones, ha sido presidente municipal de Culiacán —electo por el Congreso del Estado— y secretario de Desarrollo Económico estatal, y tiene una década en los reflectores de la opinión pública, que lo hacen la figura más conocida y con buena rentabilidad político-electoral.



Destape. La Comisión de Selección dará a conocer esta mañana quiénes serán los ciudadanos elegidos para conformar el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción tras un análisis de todos los perfiles que se registraron y que comparecieron ante ellos. Todos los participantes son personas muy preparadas y con amplia trayectoria profesional.