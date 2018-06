Día D. Dentro de ocho días, en México se vivirá un día histórico, donde los mexicanos votarán y elegirán a la persona que dirigirá el destino del país durante los próximos seis años. Hay cuatro opciones, la de la izquierda (Morena, PT, PES), con Andrés Manuel López Obrador, quien dice ser el puntero de todas las encuestas y afirma que “este arroz ya se coció” y busca la Presidencia de la República por tercera elección consecutiva; José Antonio Meade Kuribreña, postulado por el PRI, Partido Verde y Nueva Alianza, asegura que ya está en segundo lugar, y que nadie se sorprenda si gana la elección; lo mismo sucede con Ricardo Anaya Cortés, abanderado por PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, quien ha reiterado que es el único con posibilidades de ganarle a López Obrador, y ha denunciado una persecución en su contra para afectar su candidatura; y el único candidato independiente que llegó hasta el final del proceso electoral, Jaime “Bronco” Rodríguez, quien ha cerrado su campaña en contra del voto útil porque solo sirve a los partidos políticos, por lo que pide el sufragio independiente para él. Por mucho que las preferencias electorales marquen una tendencia, no se puede descartar ningún escenario porque todo se definirá el próximo domingo 1 de julio, con el voto de los mexicanos. Sinaloa vivirá una jornada histórica, porque será la primera elección concurrente, donde los sinaloenses recibirán cinco boletas: para votar por presidente de la República, senadores, diputados federales y locales, y alcaldes (acompañados por síndicos procuradores y regidores).



Seguridad. La tarde del viernes, los dirigentes de partidos políticos, representantes de candidatos independientes y autoridades electorales estuvieron en el tercer piso del Palacio de Gobierno, donde se llevó a cabo una reunión de la Mesa de Distensión, en donde estuvieron presentes el gobernador Quirino Ordaz Coppel y funcionarios estatales y federales. El tema principal fue la seguridad para el cierre de campañas y el operativo para la jornada electoral. Esto porque existe preocupación de los líderes partidistas por las amenazas que han recibido sus militantes en algunos municipios como Guasave, Badiraguato y El Rosario; pero en especial, el Partido Sinaloense sufrió por el asesinato de uno de sus coordinadores en el municipio Sinaloa y candidato suplente a regidor, que fue asesinado el domingo pasado. A diferencia de otros estados, Sinaloa ha estado tranquilo, y se espera que en la última semana del proceso electoral no haya brotes de violencia, como sucedió hace dos años, donde hubo ataques a balazos contra camiones urbanos, y algunos altercados en casas de coordinadores. Se hicieron compromisos importantes, y ahora hay que esperar a que se cumplan y se desarrolle una jornada electoral con calma, paz y tranquilidad, para que haya una muy buena participación ciudadana.



Jóvenes. Y hablando de participación ciudadana, los jóvenes serán parte importante para definir el resultado de las elecciones. Entre los 18 y 35 años de edad son más de 35 millones de electores inscritos en la lista nominal; y podrán votar por primera ocasión 3 millones 842 de votantes entre los 18 y 19 años de edad. Por eso, muchos de los partidos políticos han buscado incluir al mayor número de jóvenes en sus estructuras y candidaturas. Quien logre convencer a un mayor número de jóvenes, tendrá amplias posibilidades de triunfo en ese proceso electoral.



Debaten. Los cuatro candidatos que compiten por la diputación federal del Distrito 5 cumplieron el viernes con su compromiso de debatir sus propuestas de campaña, en un encuentro organizado por la Junta Distrital 5 del Instituto Nacional Electoral; pero los únicos candidatos que hicieron propuestas claras fueron Aarón Rivas Loaiza (PRI, PVEM, Panal) y Luis Javier de la Rocha Zazueta (PAN, PRD, MC). Mientras que Nancy Yadira Santiago Marcos (Morena, PT, PES) se enfocó en repetir el discurso de AMLO de combate a la corrupción y vaticinando su triunfo el domingo 1 de julio; y lanzó consignas contra Rivas Loaiza por haber aprobado las cuentas públicas de Mario López Valdez, a lo que el priista respondió que el caso está en manos de la Auditoría Superior y la Fiscalía General del Estado, pero no se enganchó y salió muy bien librado. Mientras que el independiente, Jesús Humberto Alfaro, presentó pocas propuestas y no fueron claras.