Cierres. Desde el pasado viernes, los candidatos de los diferentes partidos políticos y las coaliciones, así como independientes, han realizado eventos masivos de cierre de campaña en comunidades y colonias, aunque el plazo legal para hacer proselitismo vence este miércoles a las 23:59 horas. A partir del primer minuto del jueves, los abanderados y los institutos políticos deberán guardarse —podrán hacer su vida normal, asistir a reuniones, pero sin pedir el voto— y detener todas las campañas de promoción, porque los tres días restantes son para que los electores reflexionen el sentido de su voto. Por primera ocasión en la historia, los sinaloenses recibirán cinco boletas para elegir a sus gobernantes y representantes populares: para presidente de la República y de Culiacán, para senadores y para diputados federales y locales. Entre hoy y mañana se desarrollarán más eventos masivos, aunque los partidos no tienen programados cierres generales con todos sus abanderados. Hubo quienes se reservaron para el último día, e invitarán a sus compañeros aunque estén fuera de su distrito, y así iniciará el último capítulo del proceso electoral.



Se encienden los ánimos. La situación está que arde en el distrito 17. La candidata del PRI, Partido Verde y Nueva Alianza, Paola Gárate Valenzuela, denunció ayer que fue víctima de ataques vandálicos a un remolque con propaganda, y aunque no ha sido el primero en esta campaña, no la intimidan y seguirá trabajando de manera normal. Al cuestionarla sobre quién está detrás de este hecho delictivo, no quiso señalar a nadie, pero dejó entrever que se trate del Comandante Fuego, que fue anunciado por Serapio Vargas, rival de la priista en esta contienda y dirigente estatal del PAIS, quien ha anunciado operativos de fuego, por lo que Gárate Valenzuela considera que este ataque contra ella no es casual. En respuesta, Vargas negó que se haya tratado de ellos, y aseguró que la misma diputada con licencia fue quien atentó contra su propaganda, porque está desesperada y anda buscando la manera de obtener votos, por eso se hace la víctima. Se calentó el distrito 17, donde el resultado de la elección será muy cerrado, y cualquiera de los cuatro candidatos puede ganar.



Todo listo. El Instituto Nacional Electoral comenzó ayer con el reparto del material que será utilizado el día de la jornada electoral. Los supervisores y los capacitadores electorales han sido citados desde ayer a las siete juntas distritales para recibir los paquetes electorales, con excepción de las boletas, que serán entregadas directamente a los funcionarios de casilla, labor que esperan concluir a más tardar el viernes. Lo mismo harán en los 24 consejos distritales con los paquetes para los comicios locales. A partir del jueves se pondrá en marcha el operativo de seguridad en todo el estado con una coordinación de fuerza de los tres niveles de gobierno para garantizar una jornada comicial tranquila; y, como parte de las acciones preventivas, el gobierno estatal decretará la «ley seca» a partir del primer minuto de este sábado, con excepción de unas zonas turísticas. Pero con todo y el Mundial, el fin de semana no habrá actividades en antros, bares y cantinas, y los restaurantes deberán abstenerse de vender bebidas alcohólicas. A muchos no les agrada esta prohibición, pero se busca evitar que haya brotes de violencia o incidentes causados por el alcohol.



Estructuras. En los días previos a la elección, los partidos políticos trabajan en la revisión de sus estructuras, que serán claves para la defensa del voto y el resultado de la elección. Por medio de los representantes de casilla supervisarán el conteo de los votos y la elaboración de las actas y armados de paquetes electorales, que serán llevados a las juntas y los consejos distritales del INE e IEES, respectivamente, donde se capturarán las actas del Programa de Resultados Preliminares Electorales.