Último día. A las 23:59 horas de hoy se cumplirán noventa días de campaña del proceso electoral federal y 45 del local, y a partir del primer minuto del jueves iniciará un proceso de receso, donde los electores podrán meditar y decidir sus votos. En Sinaloa se votará en cinco boletas. En la recta final del periodo de campaña se perciben contiendas muy competidas en la mayoría de las presidencias municipales que están en juegos y diputaciones locales y federales, pero sobre todo en la competencia por las tres senadurías por mayoría relativa —dos para la fórmula ganadora y una para el primero de la que termine en segundo lugar—. Los resultados serán tan cerrados, principalmente en la batalla por las curules en el Congreso del Estado. Hoy se tienen preparados muchos eventos de cierre de campaña, donde los candidatos tendrán la última oportunidad de mostrar músculo y enviar un mensaje de triunfo a sus simpatizantes, pero sobre todo para cambiar la decisión de los indecisos. En el caso de Culiacán, ayer cerró Robespierre Lizárraga, en la Isla de Orabá; y Jesús Valdés no hará evento masivo, sólo acompañará a los candidatos a diputados locales en sus cierres, como lo ha venido haciendo desde hace cinco días. Hoy estará a las 18:00 horas en el parque de la colonia Juan de Dios Bátiz, junto con Arturo Torres Sato, Aarón Rivas, Juan Ernesto Millán, Rosa Elena Millán y Mario Zamora. Carlos García lo hará en un crucero, y Jesús Estrada, en recorrido por el municipio.



Desconfianza. En los partidos políticos de oposición se preparan para vigilar la jornada electoral porque tienen la sospecha de que habrá compra de votos y operativos para movilizar. Por ello, en Morena han anunciado que tienen preparada su estructura para cubrir el cien por ciento de las casillas para la defensa del voto, y tienen estimado que habrá una muy buena participación ciudadana, al igual que el Instituto Nacional Electoral, que proyecta un setenta por ciento de la votación, lo que sería histórico y revertiría la tendencia a la baja de los últimos procesos electorales.



Estrategia. En el Partido Revolucionario Institucional siguen firmes hasta el final del proceso electoral y envían mensajes de triunfo para la elección presidencial. Aunque ninguna de las encuestas que se han publicado les favorezca, la estrategia se mantiene, y ayer presentaron el libro escrito por el candidato a la Presidencia de la República José Antonio Meade Kuribreña, llamado El México que merecemos, que plasma su visión para transformar el país con orden y rumbo. En Culiacán, el libro fue comentado por Luis Madrazo Lajous, Heriberto Galindo Quiñones, Mario Zamora Gastélum y Rosa Elena Millán Bueno, y moderado por Sergio Jacobo Gutiérrez. Las palabras dichas por Meade “que no les extrañe que ganemos”, ha sido replicada por los priistas de todo el país. El domingo se conocerá la decisión de los mexicanos.



Voto útil. Quien arremetió con todo contra los candidatos presidenciales fue el diputado del PAN, Roberto Cruz Castro, quien presumía su buena relación con Margarita Zavala, y, tras su renuncia, se acercó al equipo de Ricardo Anaya Cortés, pero ahí le cerraron las puertas y no le concedieron ninguna de las candidaturas que solicitó. Esta decisión de su partido y de Anaya Cortés desnudó que las lealtades del panista son muy débiles, y ayer subió a tribuna para darle con todo a Ricardo Anaya y a José Antonio Meade: al primero le recordó que es acusado de corrupción; y al segundo que viene arrastrando el lastre que representa el PRI, de ahí que mencionó que ni uniéndose con el voto útil les alcanzaría para ganarle a Andrés Manuel López Obrador, a quien ve como puntero en las encuestas, con una diferencia irreversible. Así que para Roberto Cruz el arroz también se coció en la contienda por la Presidencia de la República.