Van once. Como lo había adelantado, el gobernador Quirino Ordaz Coppel hizo otro cambio en su gabinete de primer nivel: nombró a Fermín Hernández Montealegre, general brigadier diplomado del Estado Mayor, como secretario de Seguridad Pública, en sustitución del general Genaro Robles Casillas, quien llevaba lo que va de la administración estatal. El nuevo funcionario es especialista en inteligencia militar, y su principal encomienda es mejorar la coordinación con las diferentes instancias federales del área de Seguridad y combatir los delitos con una buena estrategia, pero lograr una reducción de los indicadores delictivos. Con este movimiento, suman ya cuatro secretarios sustituidos, dos subsecretarios y cinco directores, y nos adelantan que pueden ser más cambios durante esta semana, pero a nivel de subsecretarías y direcciones. A pesar de que esta semana inició el periodo vacacional de verano para los burócratas estatales, el mandatario estatal no descansará, al menos no lo ha anunciado, y menos en este momento, donde hay muchos movimientos por los resultados de la elección del pasado 1 de julio, donde el PRI perdió la Presidencia de la República, solo ganó una posición en el Senado por primera minoría; y perdió la mayoría de las alcaldías y casi todas las diputaciones locales, por lo que muchos de los candidatos perdedores buscan acomodo en las pocas posiciones que les quedan. Desde el tercer piso del Palacio de Gobierno ya se piensa y trabaja en la sucesión gubernamental, y muy probablemente el próximo mandatario estatal ya está dentro de la estructura gubernamental.



Resistencia. Donde no será nada fácil la transformación será en el sector educativo, porque, tras varios años de haber hecho cambios por la reforma educativa, el virtual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha mantenido lo que dijo en campaña: dará marcha atrás a la reforma educativa, para lo cual un equipo especializado, encabezado por Esteban Moctezuma —anunciado por AMLO como su secretario de Educación Pública—, será el encargado de elaborar la iniciativa. Mexicanos Primero es uno de los defensores de la reforma educativa y se mantiene en la misma sintonía; y a nivel Sinaloa, el director general Arturo Sánchez destacó que lo más importante es continuar con la transformación educativa, que va más allá de los cambios en las leyes, sino que deben darse cambios en el quehacer educativo.



Impugnaciones. Dentro de las 73 impugnaciones que se han presentado desde la jornada electoral a la fecha, siete son del Partido Sinaloense, quien busca recuperar en los tribunales algunas de las muchas posiciones que perdió en este proceso electoral, donde obtuvo el peor resultado en su corta historia. Dentro de los recursos presentados por el PAS, uno de ellos va en contra del cómputo del Consejo Municipal Electoral de Culiacán, donde pelean una de las cinco regiduría por representación proporcional, las cuales fueron repartidas: cuatro para el PRI y una para el PAN; y buscan al menos una para el excandidato a la presidencia municipal Robespierre Lizárraga Otero, que, a pesar de haber mejorado su votación del 2016, no le alcanzó para volver a formar parte del cabildo, que actualmente integra, aunque solicitó licencia para convertirse en candidato. Con todo y que Lizárraga Otero es militante del PAS y fue postulado por su partido en coalición con PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, Acción Nacional obtuvo más votos que el Partido Sinaloense, por eso le ganó la regiduría pluri. Será el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa la primera instancia que resuelva esta impugnación, y la siguiente será el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.



A bajar sueldos. Los diputados electos de Morena están más que convencidos de bajarse el sueldo a la mitad y eliminar muchos de los beneficios que tienen, como parte de la política de austeridad que plantea el virtual presidente Andrés Manuel López Obrador. Será de las primeras tareas a legislar en las cámaras de Diputados y de Senadores, cuya legislatura inicia el 1 de septiembre, y lo mismo ocurrirá en el Congreso del Estado, que comienza un mes después. Con mayoría, no tendrán problema para lograr estas modificaciones, que no tiene muy conformes a los actores políticos de otros partidos.