Otra que regresa. Diecisiete días después de la jornada electoral, donde logró la reelección con solo tres votos de diferencia, la diputada local del Partido Revolucionario Institucional, Ana Cecilia Moreno Romero, regresó ayer al Congreso del Estado, y mandó de nuevo a la banca a su suplente, Lorena Guadalupe Álvarez Valdez, quien solo disfrutó tres meses y medio de los beneficios de ser legisladora. Moreno Romero fue una de las pocas diputadas que logró la reelección, junto con su compañera de bancada Guadalupe Iribe Gascón, quien no ha dado señales de que vaya a regresar a su curul, al menos hasta que se instale la próxima legislatura el próximo 1 de octubre. Si bien Ana Cecilia Moreno ya recibió la constancia de mayoría, esta elección fue impugnada por Morena, que espera revertir el resultado del cómputo del Consejo Distrital 6 del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, y también el PRI presentó su recurso para defender este triunfo, que fue de los pocos que tuvo en Sinaloa: tres en total en los comicios de diputados locales. Por lo pronto, la señora Moreno Romero volvió a sus funciones como legisladora, y podría hacer lo mismo en la Liga de Comunidades Agrarias, donde también pidió permiso para irse de campaña, pero ahí la disputa es grande, y necesita el aval del gobernador Quirino Ordaz Coppel.



Pelea por regidurías. Y hablando de impugnaciones, el Comité Municipal Electoral de Culiacán recibió tres impugnaciones: una del Partido Sinaloense y dos por candidatos a regidores de representación proporcional, quienes buscan un espacio en el cabildo de la capital sinaloense para los próximos tres años. Como lo comentamos ayer en esta columna, uno de ellos es el excandidato a la presidencia municipal Robespierre Lizárraga Otero, quien presentó un juicio de defensa de sus derechos políticos, porque considera que se hizo mal el reparto de las regidurías pluris, donde no salió beneficiado. Lo mismo hizo la panista Criseyda Paredes Uraga, porque solo les tocó una, que fue para Eusebio Telles Molina; y cuatro para el PRI: María Elisa Palazuelos, José Alfonso García, María Antonieta Sarania y Felipe Armando Enrique Soto. De modificarse este reparto, los priistas perderían otra posición en el cabildo.



Crédito. Con voces a favor y en contra, la solicitud de empréstito del Ayuntamiento de Culiacán llegó al Congreso del Estado y se le dio primera lectura, y como parte del proceso legislativo, será enviada a comisiones para su análisis. Esta solicitud fue aprobada por el cabildo para que el gobierno municipal gestione y contrate un crédito por 347 millones 239 mil 501 pesos para inversión la inversión pública productiva, como reencarpetado de vialidades, alcantarillado, edificios públicos, infraestructura deportiva, escolar y en servicios de asistencia social y comunitarios; pavimentos, urbanización, electrificación, mejoramiento de los espacios físicos, revestimiento de caminos rurales y equipamiento. En entrevista el pasado sábado, Jesús Estrada Ferreiro, alcalde electo de Culiacán, no se manifestó en contra de este empréstito, pero sí dijo que quería revisar bien los detalles, para qué se destinará y la situación financiera en que se encuentra el Ayuntamiento. La decisión la tendrán los diputados locales.



Ahorros. Los ahorros y los recortes presupuestales están de moda en México con la política de austeridad que propone Andrés Manuel López Obrador, que pretende disminuir los sueldos, las prestaciones y los beneficios que reciben los servidores públicos, desde el presidente, los secretarios de estado, ministros, jueces y legisladores. En Sinaloa, también siguen esa moda, y ayer se presentó una iniciativa por Gene René Bojórquez, diputado del PAS, quien propuso reducir en un 50 por cientos las prerrogativas de los partidos políticos, lo que significará una ahorro importante en el presupuesto, cuyos recursos podrán ser destinados en acciones de educación, salud y otros rubros sensibles para la sociedad.