Protestas. El Congreso del Estado volverá a ser el escenario de protestas ciudadanas porque serán tratados dos temas polémicos: el primero, un albazo que pretenden dar los grupos parlamentarios del PRI, PAN, PAS y Nueva Alianza para evitar que Morena y el Partido del Trabajo tengan el control absoluto del Congreso del Estado en la próxima legislatura, en donde contarán con 27 diputados en conjunto, que les da mayoría calificada, con lo que podrán hacer reformas constitucionales y nombramientos sin necesitar el voto de algún legislador de otro partido. Nos adelantan que los morenistas harán un fuerte posicionamiento en tribuna y acudirán muchos ciudadanos a la sesión ordinaria de hoy para presionar y detener los planes del grupo mayoritario en el Legislativo y sus nuevos aliados. En el Congreso de Sonora, la presión social logró detener una reforma que pretendía debilitar al Poder Legislativo, que será controlado por Morena, para evitar que sea un fuerte contrapeso del Ejecutivo.



Por el crédito. El otro tema controversial es la solicitud de crédito del Ayuntamiento de Culiacán, al que se oponen los militantes de Morena y un grupo de la sociedad civil porque consideran que deben ser las próximas autoridades municipales, encabezadas por Jesús Estrada Ferreiro, quienes decidan si se solicita o no el empréstito y el destino que se les dará a los recursos públicos. Para oponerse a este tema, se ha hecho una masiva llamada por redes sociales, por lo que se espera una sesión bastante agitada y muy concurrida por ciudadanos. De los legisladores que apoyan ambas iniciativas, 16 de ellos perdieron en las urnas el pasado 1 de julio.



Coordinadores. Los nueve diputados locales electos que formarán el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional durante la próxima legislatura participarán hoy en un taller de capacitación, donde comenzarán a trabajar en lo que será su agenda de trabajo, ahora que serán un grupo minoritario en el Congreso del Estado. También se perfilará a quien será el coordinador de la bancada, cuya ventaja es para Gloria Himelda Félix por ser quien tiene la mayor experiencia legislativa. Pero Sergio Jacobo Gutiérrez tiene mayor cercanía con el gobernador Quirino Ordaz Coppel, de quien fue jefe de su Oficina. Serán tiempos diferentes para el Revolucionario Institucional, que deberá aprender a ser oposición en el gobierno federal, el Congreso de la Unión y del Estado.



Reingeniería. A partir del 1 de diciembre, el gobierno federal sufriría una gran transformación con la reingeniería que se elabora estado por estado, que consiste en eliminar y fusionar las delegaciones federales en las entidades para hacer más eficiente la función pública, lo que representará un importante ahorro presupuestal. Todavía no se tienen las bases de estos movimientos ni del número de personas que serán despedidas o reacomodadas en otras áreas, y como lo aseguró el senador electo por Morena Rubén Rocha Moya, ningún trabajador de base será despedido y se respetarán los derechos de todos los mexicanos. El cambio no será de la noche a la mañana, y dejó en claro que el tema número uno es la austeridad, por lo que se van a compactar las áreas administrativas donde el Gobierno del Estado opera los programas y la obra pública federal. El trabajo será arduo y estado por estado.



Buscan recursos. El Partido de la Revolución Democrática está al bordo de la extinción luego de haber obtenido la más baja votación en su historia, que apenas superó el cinco por ciento nacional; y en Sinaloa por haber perdido el registro estatal, lo que significa que durante los años 2019 y 2020 no recibirá recursos públicos estatales. El presidente estatal del PRD, Audómar Ahumada, busca por todos los medios los recursos para operar, por lo que se reunió con la dirigencia nacional de su partido, pero será hasta la próxima semana cuando se determine el camino a seguir durante los tres años siguientes. En el estado mantienen la posición en el Congreso, pero perdieron presencia en casi todos los cabildos.