Coordinador. En el Partido Revolucionario Institucional ya se observan los primeros cambios en su forma de conducirse, y terminaron con el hermetismo para dar a conocer los nombramientos. Ayer se dio a conocer que el grupo parlamentario en el Congreso del Estado para la próxima legislatura será coordinador por Sergio Jacobo Gutiérrez, que —como se lo comentamos ayer— tenía amplias posibilidades de ser el líder de la bancada por la capacidad de interlocución que tiene y la cercanía que tiene con el gobernador Quirino Ordaz Coppel, que será su hombre de confianza en el Legislativo estatal, que será un contrapeso con el Ejecutivo por la mayoría calificada que tendrán los legisladores de Morena y Partido del Trabajo. Los priistas ocuparán la Mesa Directiva en el primer año, y tendrán una posición compleja por la poca cantidad de diputados que tendrá, por lo que Jacobo Gutiérrez será puesto a prueba de inmediato.



Luz verde. En una semana, el Congreso del Estado recibió la solicitud del Ayuntamiento de Culiacán para contratar un crédito por 347 millones de pesos, y los diputados locales cumplieron con todo el proceso legislativo por fast track, con todo y las protestas que se llevaron a cabo en el recinto parlamentario. De acuerdo con la Ley de Disciplina Financiera, los gobiernos no pueden solicitar préstamos bancarios dentro de los últimos tres meses de los periodo constitucionales, y, en este caso, el plazo máximo es el 31 de julio, por lo que tienen diez días para concretar el trámite con la institución bancaria que hayan elegido. En el dictamen quedaron debidamente establecidos los rubros en los que serán destinados estos recursos, que, en caso de no ejercerse todos, el próximo alcalde, Jesús Estrada Ferreira, no podrá darles otro uso para lo cual fueron aprobado por el Legislativo estatal.



Sin detenerse. Con todo y los planes del próximo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de eliminar algunas delegaciones federales y convertirlas en coordinaciones por áreas, los delegados federales en Sinaloa siguen con su trabajo normal para los cuatro meses que le restan a la administración, ya que se espera que a partir del 1 de diciembre comience la transformación de la administración federal. Hasta el momento, el delegado de la Secretaría de Economía en Sinaloa, Rafael Rodríguez Castaños, no ha tenido acercamiento con ninguno de los integrantes del equipo de transición de López Obrador. En Sinaloa, el coordinador general del gobierno federal será José Jaime Montes, quien es diputado federal electo por el Distrito 2, de Ahome, que ha dicho que no ha platicado con el gobernador Quirino Ordaz Coppel, quien únicamente se ha reunido con Rubén Rocha Moya, senador electo, y con el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.



No lo calienta ni el sol. Quien anda muy enojado y lo que le sigue es el dirigente estatal del Partido Movimiento Ciudadano, Mario Ímaz, porque ya se veía de nuevo como diputado local porque fue colocado por el Partido Sinaloense en la posición dos de la lista de candidatos a legislador por representación proporcional, y con los buenos resultados que había tenido en los dos procesos electorales en los que había participado, prácticamente tenía segura una curul, que había sido el pago por haber postulado a Héctor Melesio Cuen Ojeda como candidato al Senado. Pero tras la baja votación del PAS, únicamente obtuvo una diputación pluri, para la esposa de Cuen Ojeda, Angélica Díaz, quien será diputada por otros tres años, junto con José Manuel “Chenel” Valenzuela. Según nos comentan, la molestia más grande de Ímaz es que el Partido Sinaloense no peleó por la vía legal la segunda diputación, ya que considera que, con el cómputo distrital, le corresponde otra curul, y así lograr llegar al Congreso del Estado. Además, Movimiento Ciudadano volvió a perder el registro estatal, y pasará otros tres años sin recibir recursos públicos estatales.