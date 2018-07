Transiciones. De los 15 presidentes municipales de Sinaloa que compitieron por la reelección, siete no lo lograron, seis de ellos perdieron con amplio margen de votación ante los candidatos de Morena, Partido del Trabajo y Encuentro Social; por lo que deberán preparar todo para el proceso de entrega-recepción, que cambiará a un gobierno de izquierda. En estos casos están Choix, Ahome, Guasave, Culiacán, Mazatlán y Escuinapa; y Cosalá pasará del PAS al PRI. A esto hay que sumarle los municipios donde también habrá cambio de partido en los ayuntamientos, donde los alcaldes no buscaron reelegirse, como Angostura, gobernado por el Partido Sinaloense, y después tres administraciones, volverá a ser presidido por una priista: Aglaee Montoya Martínez; Navolato ahora será de Morena, con Eliazar Gutiérrez Angulo; y San Ignacio, el primer Ayuntamiento que será gobernado por el Partido Verde Ecologista de México en Sinaloa, con Iván Báez Martínez. Caso contrario ocurrirá en los ocho municipios donde los ciudadanos votaron a favor de la reelección de sus alcaldes, siete de ellos ganados por el PRI, con la ayuda del PVEM y Nueva Alianza. De los reelectos, tres de ellos ya regresaron a ocupar la silla presidencial, por un proceso de elección del Congreso del Estado; el resto no ha manifestado su interés en volver, hasta el 1 de noviembre, cuando inicie su nuevo periodo constitucional, para lo cual fueron electos el pasado 1 de julio. Así luce el escenario político en la entidad, de quienes se encargarán de gobernar los municipios.



Inseguridad. Los indicadores delictivos en el municipio de Culiacán siguen al alza. De acuerdo con el Semáforo Delictivo, homicidio, secuestro, feminicidio, extorsión, robo de vehículo, violencia familiar y lesiones estuvieron en rojo durante el mes de junio; y robo a negocio y violación, en ámbar, es decir, que se mantuvo igual; y el robo a casa fue el único ilícito que bajó en el mes pasado, al menos hubo menos denuncias ante la Fiscalía General del Estado. Hay sectores que constantemente son golpeados por la delincuencia, uno de ellos es el Chapultepec, que en los últimos años ha sido muy frecuentado por asaltantes, que despojan vehículos afuera de comercios, restaurantes, iglesia y hasta en las mismas casas. Esto se ha vuelto a incrementar en los últimos días, y la molestia de los vecinos es que la presencia policial es nula; y hay mucho temor de salir a la calle y ser asaltados de manera violenta, y por eso mismo muchos no se atreven a denunciarlo a la autoridad. Casos como estos ya han pasado en sectores residenciales como Guadalupe, Colinas de San Miguel, Las Quintas, Cedros, La Conquista y Valle Alto, por mencionar solo algunos, en donde se han diseñado operativos especiales que resuelven momentáneamente el problema, pero los delincuentes vuelven y cometen los delitos una vez más. Urge que la autoridad municipal y el nuevo secretario de Seguridad Pública estatal, Fermín Hernández, pongan atención a estos casos y actúen de inmediato contra los delincuentes.



Disputan el Distrito 6. De las 74 recursos de impugnación que se presentaron en este proceso electoral, solo uno podría modificar el resultado de la elección. Se trata de la elección por la diputación local del Distrito 6, que comprende los municipios de Sinaloa y Guasave, y donde Ana Cecilia Moreno Romero, postulada por el PRI, Partido Verde y Nueva Alianza, ganó por tres votos de diferencia ante Mónica Cecilia Nava Castro, de Juntos Haremos Historia. Morena solicitó hacer de nuevo el conteo de todos los votos; mientras que el PRI, en defensa de su candidata, pidió el recuento de las sumas de las actas, porque encontraron un error en el recuento de las mismas. Ambos institutos políticos consideran que puedan ganar esta posición, pero serán los magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa quienes tendrán la primera resolución a los recursos que fueron presentados.



Quieren colarse. Donde también hubo impugnaciones fue en la elección de diputados locales por representación proporcional. En total, son 10 los recursos que se presentaron por los partidos políticos, donde buscan incrementar el número de legisladores “pluris” para la próxima Legislatura que, a diferencia de esta, que duró solo dos años, serán tres, y con posibilidades de reelegirse, en caso de que sus institutos políticos los postulen.