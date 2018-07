Apoyos para vivienda. El Instituto de Vivienda del Estado tiene los días contados, porque con la reforma a la Ley de Vivienda de Sinaloa, que hoy será sometida a votación en el Congreso local, desaparecerá, y en su lugar de creará una Comisión de Vivienda, que estará a cargo de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, que dirige Álvaro Ruelas Echave. Entre los beneficios de esta reforma, promovida por la diputada priista Margarita Villaescusa, está que se busca generar las condiciones que permitan ampliar las posibilidades de que las familias de escasos recursos tengan acceso a una vivienda digna. El Invies se había convertido en un “elefante blanco”, con una cartera vencida prácticamente incobrable, y sin reservas territoriales para cumplir con la demanda social. Estas serán de las últimas acciones que realicen los diputados en esta legislatura, que concluye el 30 de septiembre.



De Ripley. Los vecinos de la Colonia Chapultepec se quejan por falta de vigilancia, por los muchos robos de las últimas semanas y les responden con tremenda represalia recaudatoria, o ¿de qué otra forma se le puede llamar a lo ocurrido ayer a los vecinos, deportistas y visitantes del Jardín Botánico? Es increíble la respuesta de las autoridades municipales, que enviaron un operativo pero para multar decenas de vehículos que se estacionaron en el perímetro exterior de la ciclovía. Recuerdan ex colaboradores del Implan, que los autos estacionados dan seguridad al ciclista, pero para las autoridades, después de tantos años, concluyeron que estacionarse ahí era prohibido.



Fallas. Los que acuden por las noche al malecón de Altata, que se ha convertido en un importante punto de reunión los fines de semana, por momentos se quedan a oscuras, y aunque inicialmente los comerciantes y restauranteros habían denunciado que personal del Ayuntamiento les apagaba las luminarias para correr a los visitantes, la realidad es que el sistema de alumbrado público presenta una falla en el cableado, que deja a oscuras el malecón. La obra apenas tiene cuatro años y ya tiene problemas, los cuales deberán ser resuelto por las autoridades municipales, o lo dejarán de herencia a Eliazar Gutiérrez Angulo, que rendirá protesta como alcalde de Navolato el 1 de noviembre.



Por pluris. Toda la crisis del PAN en Sinaloa es porque sus cuadros, todos ellos con poca o nula rentabilidad electoral, no realizan trabajo de calle, ni con la militancia, únicamente se pelean por las diputaciones y regidurías por representación proporcional; y hay quienes nunca han ganado una elección, pero han gozado de los beneficios de un cargo de elección, pero por la vía plurinominal. En estos comicios, solo dos panistas lograron una curul, la cantidad más baja desde hace más de 30 años; pero Guillermina Ávila (esposa de Alejandro Higuera), Edgardo Burgos y Vanessa Sánchez Vizcarra no se dan por vencidos, y presentaron recursos ante el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa, para que haga otro cálculo que les permita la tan “preciada pluri”. Y luego se preguntan por qué los sinaloenses ya no votan por ellos. Si no entienden este mensaje, seguirán cayendo más en el abismo en donde están metidos desde hace varios años, que parece que no tiene fin.



A la prueba. En Angostura ya se ha lanzado el primer mensaje para aquellos que están esperando el día 1 de noviembre y así entrar a la Comuna a ganar sin hacer mucho esfuerzo, y es que la presidenta municipal electa por Angostura, Aglaeé Montoya Martínez, fue muy puntual al asegurar que los funcionarios que vayan a trabajar de su lado en la administración tendrán cada seis meses una evaluación no solo de su rendimiento, sino con la ciudadanía, para ver cómo se están comportando, y de no dar la talla, dijo: “Con todo y ‘chiras’ pa’ fuera”. La idea es buena, pero habrá que esperar cuántos son los compromisos políticos que tiene que cumplir, porque del dicho al hecho hay un buen trecho, y habrá que esperar que en realidad aplique este criterio. Es buena la intención, sin duda, porque llegará a un municipio con crisis financiera, con la Junta de Agua Potable en números rojos y muy sangrado, con la relación del sindicato muy quebrada, y si no hay una buena administración del cierre, hasta con deuda a los trabajadores del Contrato Colectivo de Trabajo. Y además se sumará que como será la primera mujer en Angostura al frente del gobierno, luego luego se le pedirá resultados como sacados de una caja mágica. Por lo que sin duda la mano dura con el actuar de sus funcionarios, que de paso deberán ser muy proactivos para generar resultados en beneficio de la autoridad municipal, será fundamental.