Comparecen. Los tres aspirantes propuestos por el gobernador Quirino Ordaz Coppel para ocupar el cargo de magistrado de la Sala Regional Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa, Víctor Hugo Pacheco Chávez, Asención Ramírez Cortez y Ahuizotl Rentería Contreras, comparecieron ayer ante la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, donde presentaron de manera breve su proyecto de trabajo, en donde solo tuvieron 10 minutos, y otros cinco para responder los cuestionamientos de los legisladores, quienes volverán a sesionar hoy en la Comisión para analizar los expedientes y elaborar el dictamen que será presentado en la sesión ordinaria de mañana para elegir al magistrado.



Se queda sin trabajo. Las bajas seguirán en el Gobierno del Estado, y quien tiene los días contados es el director del Instituto de Vivienda del Estado (Invies), Salvador Reynosa Garzón, panista y excandidato en varias ocasiones de la alcaldía de Mazatlán, siempre con resultados negativos. El nombramiento de Reynosa Garzón sorprendió a muchos por su afiliación partidista distinta a la del gobernador Quirino Ordaz Coppel. Rindió protesta el 30 de enero de 2017, ante la entonces secretaria de Desarrollo Sustentable, Martha Cecilia Robles Montijo, quien salió del gabinete el pasado 10 de julio. Todavía no se sabe el futuro de Salvador Reynosa en la administración estatal, pero el Invies desaparecerá porque ayer fue aprobada la Ley de Vivienda del Estado, que crea la Comisión de Vivienda.



Escuchan llamado. Los habitantes de la colonia Chapultepec poco a poco recobran la tranquilidad que le robaron los delincuentes, que en los últimos días han incrementado los despojos violentos de vehículos y pertenencias personales de las personas que salen de sus casas para ir a la tienda, al trabajo y hasta la iglesia. Los delincuentes no respetan, y por fin las autoridades escucharon el llamado de auxilio e iniciaron una serie de operativos de elementos de la Policía Estatal en este sector, que desde hace un par de años ha sido víctima de la delincuencia por varios periodos.



Misma ruta. 24 días después de haber perdido la elección y la posibilidad de reelegirse por otros tres años como presidenta municipal de Guasave, Diana Armenta Armenta decidió volver a la administración municipal que ella inició, y que luego de haber pedido licencia para convertirse en candidata continuó Víctor Espinoza, elegido por el Congreso del Estado, que ayer mismo aprobó su renuncia definitiva a su cargo y le abre la puerta de regreso a Diana Armenta, que debe ser elegida por la mayoría de los legisladores locales en la sesión ordinaria del próximo jueves. El periodo de Armenta concluye el 31 de octubre y se verá si será llamada por el gobernador Quirino Ordaz Coppel, pero esta decisión de regresar al Ayuntamiento podría dejar en evidencia que no habrá nada para ella o se desesperó, aunque fue de las excandidatas que se reunió con el mandatario estatal días después de la jornada electoral.



PAN o Morena. Luego de haber despotricado contra el liderazgo de su partido, el diputado local del PAN, Roberto Cruz Castro, deberá decidir si se mantiene en él, donde prácticamente tiene nulas posibilidades de volver a ocupar algún cargo, ya sea en la dirigencia estatal o como candidato en los comicios del 2021; o acepta el ofrecimiento que le hizo el alcalde electo de Ahome, Guillermo Chapman Moreno. De acuerdo con Cruz Castro, tiene ofrecimientos, sin dar detalles, pero al parecer su futuro está fuera del panismo, en donde está peleado con quienes mantienen el control político de las dirigencias nacional y estatal del Partido Acción Nacional, así que será muy difícil que pueda lograr algo.