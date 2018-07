Cambio de estructura. Si en el PRI y PAN el ambiente interno es desolador y hay conflictos internos para encontrar a los culpables de los malos resultados de la elección, en el Partido de la Revolución Democrática las cosas lucen peor, con recursos estatales, y prácticamente desaparecido en los cabildos. De los pocos perredistas que quedan en el instituto político, Audómar Ahumada Quintero, dirigente estatal del PRD, admitió que luego de la derrota electoral es necesario que haya cambios en su estructura interna; y aclaró que el hecho de que no se haya concretado una alianza con Morena fue más por decisión de Andrés Manuel López Obrador, y no tanto por la dirigencia del partido del sol azteca. El panorama luce complicado para el PRD, y la renuncia de militantes seguramente continuará, y en los próximos tres años no tendrán prerrogativas del estado.



Hermano incómodo. Muchos políticos tienen familiares que los meten en problemas por las acciones que cometen, y que son criticadas por la sociedad. Quien padece ahora de esto es el dirigente del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento (Stasac) y diputado local David Alarid Rodríguez, quien tiene un hermano sindicalizado de nombre Carlos, adscrito a la Gerencia de Obras y Servicios Públicos, y se le hizo fácil utilizar una camioneta oficial del gobierno municipal de Culiacán para ir a Altata con amigos y su pareja, con todo y hielera, con transporte gratuito a cargo del erario. De acuerdo con el gerente de Obras y Servicios Públicos, Aarón Ceceña, el trabajador a su cargo, había acudido a Aguaruto por trabajo, y de ahí decidió irse a pasear a Altata, sin permiso de sus superiores, por lo que se inició un proceso administrativo en su contra y será sancionado por su acción; y aprovechó lo ocurrido para hacer un llamado a todos los empleados municipales, sobre todo a quienes tengan a su cargo vehículos oficiales, a conducirse con responsabilidad. En estos tiempos cualquier ciudadano puede tomar fotos y videos con su dispositivo móvil y publicarlo en redes sociales, así que lo mejor es cuidarse.



Cierra la puerta. A pesar de haberse reunido con algunos de los exalcaldes cinco días después de la jornada electoral, el presidente municipal electo de Navolato, Eliazar Gutiérrez Angulo, dejó muy en claro que no ha pensado incluir a ninguno de los exediles para formar parte de su administración, que iniciará el 1 de noviembre, aunque con todos tiene buena relación porque formó parte de sus gobiernos. Los que de plano no tienen posibilidades de quedarse dentro de la administración, la primera bajo los colores de Morena y Partido del Trabajo, son los actuales funcionarios municipales. Gutiérrez Angulo reconoció que Navolato tiene muchos rezagos en materia de seguridad pública, desarrollo económico, servicios públicos y desarrollo social, por lo que durante su administración buscará atenderlos en la medida de las capacidades financieras que se tengan, y buscará el apoyo de las cámaras y organismos empresariales, y de la sociedad en general. El municipio cañero sufrirá una nueva transición política, ya ocurrió de PRI a PAN y a la inversa, y ahora del PRI a Morena-PT.



Cumple. La primera promesa de pago que anunció el recién nombrado secretario de Agricultura y Ganadería del gobierno del estado, Jesús Valdés Palazuelos, fue cumplida, y han comenzado a fluir los recursos para los productores agrícola sinaloense, que asciende a los 280 millones de pesos, para maiceros y trigueros de los ciclos agrícola 2015-2016 y 2016-2017. Esto es un respiro para los agricultores, quienes tenían dos meses esperando este dinero. El cambio de administración federal podría complicar el flujo de recursos, así que prácticamente queda el mes de agosto para lograrlo, porque a partir de septiembre, tres meses antes del inicio del periodo presidencial de Andrés Manuel López Obrador, la Secretaría de Hacienda detendrá cualquier tipo de movimientos para hacer el corte final.