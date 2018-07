Productividad. A los diputados locales les sienta bien los cierres de los periodos ordinarios, donde acostumbran sacar varios de los temas pendientes que tienen antes de irse de vacaciones y, prácticamente, cerrar el ejercicio legislativo del segundo y último año de la 62 Legislatura. En la sesión ordinaria de ayer, que es la penúltima del periodo, el Congreso eligió al magistrado de la Sala Regional Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa, a la presidenta municipal de Guasave, aprobaron inscribir con letras doradas el nombre de Jesús Kumate Rodríguez en el Muro de Honor del Palacio Legislativo y aprobaron reformas en materia de fomento a la inversión y educación. Y dejaron pendiente la reforma constitucional, que será discutida y votada el próximo martes, sesión que cerrará el segundo y último periodo ordinario de esta legislatura; y para los dos meses que le resta, estará la Comisión Permanente, aunque podrían convocar a un periodo extraordinario, pero a estas alturas ya es muy remoto.



Sinaloa arde. Las altas temperaturas que se han registrado en Sinaloa en los últimos días propiciaron que la Secretaría de Gobernación emitiera alerta en 13 municipios del estado, que podrán acceder a recursos del Fondo Nacional para Desastres Naturales, para apoyar a los sinaloenses afectados por el calor. En días pasado inició el periodo conocido como canícula, que es la época más cálida del año en la entidad, y que podría provocar problemas de salud y hasta fallecimientos. De ahí la importancia de que se tomen en cuenta las recomendaciones emitidas por las autoridades de Protección Civil y de Salud.



Fluyen lento. Los recursos prometidos a los productores de maíz y frijol se comenzaron a pagar hace un par de días, pero han fluido lentamente, y son pocos los que han recibido estos apoyos, lo cual empieza a desesperarlos, porque les habían prometido que les pagarían este martes, lo cual representaba una parte, y el resto será pagado en agosto. Queda prácticamente un mes para que el gobierno federal inicie con el cierre de administración, y lo que no se pague antes de septiembre, prácticamente quedará pendiente hasta que inicie el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.



Visita secreta. El panista Rafael Moreno Valle, exaspirante a la Presidencia de la República, volvió a Culiacán, en una visita casi en secreto, sin reflectores, ni protocolos como lo había hecho en anteriores ocasiones. Hoy fue discreto, y se reunió con militantes de la capital del estado, encabezado por su principal promotor, Adolfo Rojo Montoya, quien compitió por la diputación federal por el Distrito 3, pero quedó en último lugar. Este tipo de reuniones son para analizar la situación luego de los malos resultados obtenidos por el PAN en los comicios, para comenzar a reconstruir el partido, para que recupere el liderazgo. Por cierto, a Moreno Valle se le notó muy feliz, pues su esposa será gobernadora de Puebla. Así cualquiera.



Compromiso. Los dirigentes de los sindicatos de trabajadores al servicio de los ayuntamientos en Sinaloa se reunieron para unir esfuerzos y, como federación que conforman, hicieron un llamado a los alcaldes electos para trabajar en conjunto y unificados durante los próximos tres años, pero siempre con respeto de los derechos laborales del personal de base. Acordaron laborar con las nuevas autoridades municipales, sin importar el partido político al que pertenezcan, y advirtieron que no cederán un solo ápice en todo lo que esté estipulado en el Contrato Colectivo de Trabajo. Sobre aviso no hay engaño.