Despedida. A dos meses de concluir esta Legislatura, los diputados locales sostendrán hoy su última sesión del segundo periodo ordinario de sesiones, con algunas reformas de gran relevancia para el estado que serán sometidas a votación. Después de esto, se vienen un receso de dos semanas en el palacio legislativo, para posteriormente instalar la Comisión Permanente, que funcionará durante seis semanas. Se tiene previsto que haya una sesión solemne para homenajear al doctor Jesús Kumate Rodríguez, cuyo nombre estará en el Muro de Honor del salón de sesiones; y después comenzará el proceso de registro y capacitación de los nuevos legisladores, aunque algunos nombres podrían cambiar si los tribunales electorales modifican el reparto de las diputaciones por representación proporcional, o cambian el resultado de la elección en el distrito 06, donde la diferencia entre el primer y segundo lugar es a penas de tres votos.



Disputa. Varios grupos al interior del Partido Acción Nacional buscan ocupar la dirigencia del Comité Directivo Estatal en Sinaloa, tras la peor derrota en la historia de este instituto político, que lleva varios años en crisis. Pero primero habrán de esperarse a la renovación del Comité Ejecutivo Nacional, donde la batalla también será fuerte, pero tendrán que ponerse de acuerdo para sacar adelante al partido, que cuenta con el mayor número de gobernadores en el país de su historia, de ahí que el grupo de los gobernadores podría ser quien tenga el control para iniciar la reconstrucción del PAN. Para fin de año se espera que en Sinaloa inicie el proceso de renovación de la dirigencia estatal, donde el grupo de Adolfo Rojo y Jorge Villalobos buscarán mantener el control, pero pueden tener la resistencia de Carlos Castaños, quien será diputado federal por segunda ocasión. Otro grupo es el liderado por Juan Carlos Estrada y Catalina Frank; y un cuarto, sería el de Rafael Morgan, Francisco Solano y Humberto Rice, que trabajaron a favor de Margarita Zavala. Es más que claro que no hay química entre estos grupos de panistas y luce difícil que alguien pueda unificar fuerzas y pueda reconstruir el partido, que actualmente se encuentra en ruinas, pero durante los próximos tres años tendrán un alcalde (Rosario), dos diputados locales, un legislador federal, un síndico procurador y 21 regidores. Si no aprenden de sus errores, difícilmente cambiará el escenario para los panistas.



Estrategia. En el Partido Encuentro Social buscan de manera desesperada sumar el mayor número de votos posibles para salvar el registro nacional, que prácticamente lo tiene perdido, a pesar de haber ganado la Presidencia de la República, la dos senadurías y siete diputaciones federales en Sinaloa. Y por extraño que parezca, la dirigencia del PES en el estado impugnó los resultados de la elección en Sinaloa, con todo y que ganaron porque formaron parte de la coalición Juntos Haremos Historia, con Morena y Partido del Trabajo, pero el objetivo no es invalidar los resultados, sino recuperar los sufragios que se puedan. La misma suerte corre el Partido Nueva Alianza, pero su estrategia es diferente, pero buscan de manera desesperada mantenerse con vida.



Resignados. Ante los planes de Andrés Manuel López Obrador de reducir el presupuesto para partidos políticos y el Instituto Nacional Electoral, en la Junta Local del INE en Sinaloa ya se están resignando que el próximo año recibirán menos recursos, y hasta ganarían menos por la disminución salarial que pretenden hacer desde el Congreso de la Unión. De acuerdo con Jorge Luis Ruelas Miranda, vocal Ejecutivo del INE en la entidad, trabajarán como hasta hoy lo han hecho, aunque haya menos recursos, porque en nuestro país se aplican mecanismos avanzados en la elección, que otros países no tienen. Para hacer una reducción salarial a los consejeros y vocales del órgano electoral, es necesario hacer una reforma en las cámaras de diputados y senadores.