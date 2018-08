Protestas. Entre gritos y reclamos se desarrolló la última sesión del segundo periodo ordinario en el Congreso del Estado, a la que acudieron tres grupos de manifestantes. Uno de ellos de mujeres que protestaron en contra de la iniciativa presentada por el diputado del Partido Acción Nacional Juan Pablo Yamuni Robles, porque, de acuerdo con las manifestantes, penaliza el aborto, que ellas defienden como un derecho. Esa misma propuesta ha sido defendida por el también panista Roberto Cruz Castro, quien se dice defensor de la vida. La protesta fue tan fuerte, que evitaron que fuera aprobada la reforma, y se acordó organizar foros para escuchar a todas las voces especializadas en el tema, para ser tomadas en cuenta todas las opiniones en el dictamen y que sea sometido a votación.



Maestros. Quienes regresaron al Palacio Legislativo fueron los maestros de la agrupación Somos Más que 53 para conocer los avances de sus peticiones, que tanto han demandado, pero que simplemente el gobierno estatal no les cumple. Se acordó hacer una comisión para atenderlos, aunque al final no quisieron reunirse con los legisladores, y es que prácticamente ha terminado esta legislatura, y por más que se han manifestado y hechos compromisos de ayudarlos con las gestiones, estas no han dado los resultados que los docentes esperan; y tienen la esperanza de que con los próximos legisladores, que en mayoría serán de Morena y Partido del Trabajo, obtengan mejores resultados en su lucha.



Morenistas. El tercer contingente, y uno de los más escandalosos, fue el conformado por diputados locales electos y simpatizantes de Morena, que acudieron a presionar para que no se aprobaran las reformas a la Constitución del Estado, de la ley orgánica y de la ASE, que finalmente no fue incluido en el orden del día. Pero no fue lo único que buscaron evitar, porque la Junta de Coordinación Política presentó el proyecto de Presupuesto Operativo Anual del Poder Legislativo para el Ejercicio Fiscal 2019, que fue aprobado en el mes de julio, a dos meses de que sea el cambio de Legislatura, y es un asunto que le correspondía a los siguiente legisladores, por eso la molestia de los asistentes, que gritaban “el pueblo ya eligió”, “el pueblo ya ganó”, el referencia a la contundente victoria que obtuvo Morena y PT en la elección del 1 de julio.



Vacaciones. Y luego de soportar la última manifestación, que suspendió en par de ocasiones el desarrollo de la sesión por el escándalo que hacían los presentes, los diputados locales se fueron de vacaciones por un periodo de dos semanas, aunque para la mayoría será de dos meses, en lo que termina su periodo (30 de septiembre), y solo regresarán los que forman parte de la Comisión Permanente, que ayer se instaló antes de clausurar el periodo ordinario de sesiones.



Aumento. Según nos confirmó una fuente en el Gobierno del Estado, la propuesta de los concesionarios y permisionarios del transporte público, además de incrementar un peso a la tarifa para pasajeros normales, buscan que para los estudiantes sea de dos pesos, para pasar de 3.50 a 5.50 pesos, porque, de acuerdo con ellos, el descuento lo tienen que asumir ellos, y no aporta nada el Gobierno del Estado. Este análisis se lleva a cabo en medio de muchas críticas de la sociedad por los recientes incidentes cometido por los operadores de camiones urbanos, que cuando no se pelean por el pasaje, juegan carreras, atropellan a peatones, chocan entre ellos y tratan mal a los usuarios, lo cual sucede a diario. Antes de aumentar las tarifas, primero se deben hacer cambios de fondo en la operatividad de servicio urbano para terminar las carreras y presiones que provocan los ajustados horarios de los itinerarios que tienen que cumplir los camioneros, que además reciben salarios muy bajos, y todavía tienen que pagar de su bolsa los llamados “truenos”, que deben de desaparecer. Todo esto es obligación de la Dirección de Vialidad y Transporte. Mientras que los transportistas deben asumir nuevos compromisos y cumplirlos.