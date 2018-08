Coordinadoras. En Morena ya decidieron quiénes serán las coordinadoras de los grupos parlamentarios encargadas de encabezar los trabajos en el Congreso del Estado y la Cámara de Diputados, para cumplir con las promesas de campaña que hicieron, principalmente en combatir la corrupción y eliminar los privilegios de la clase política. En el Legislativo estatal, la dirigencia del instituto político decidió que la responsabilidad recaiga en la única diputada local electa con experiencia legislativa, Graciela Domínguez Nava, quien estará al frente de los 17 legisladores del partido, que podría sumar a más integrantes a su grupo parlamentario, si los diputados de Encuentro Social deciden agregarse a ellos, o hacerlo con el Partido del Trabajo. Una tercera opción sería formar una bancada independiente, debido a que su partido perdió el registro nacional. La trascendencia de esta coordinación parlamentaria es mayúscula, porque Domínguez Nava será la presidenta de la Junta de Coordinación Política por los tres años, a menos que se aprueben las reformas constitucionales y de la Ley Orgánica del Congreso, que solo la dejaría el primer año. De entrada, tendrá mucho poder, junto con el presidente de la Mesa Directiva, que estará dividida entre PT y PRI, que serán la segunda y tercera minoría.



Federal. En el caso de la bancada de legisladores federales sinaloenses, los miembros eligieron como su coordinadora a Nancy Yadira Santiago Marcos, ganadora del Distrito 5. En la reunión estuvieron presentes Casimiro Zamora Valdez, Olegaria Carrasco Macías, Merary Villegas Sánchez, Santiago Marcos y José Jaime Montes Salas, quien solicitará licencia a su cargo luego de rendir protesta en la Cámara de Diputados para dedicarse a su cargo de coordinador del gobierno federal en Sinaloa una vez que inicie el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el 1 de diciembre. En el caso de Fernando García Hernández, él formará parte del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en San Lázaro, y Maximiliano Ruiz Arias formará parte de la bancada de Morena, pero no acudió a la reunión del martes para elegir a su coordinadora.



Otras bancadas. En el PRI ya eligieron a Sergio Jacobo Gutiérrez como su coordinador; en Acción Nacional está entre Jorge Villalobos y Roxana Rubio, pero por experiencia es prácticamente un hecho que será Villalobos. En el Partido Sinaloense no hay duda de que será Angélica Díaz, esposa de Héctor Melesio Cuen, y formará bancada con José Manuel “Chenel” Valenzuela. Y en el Partido del Trabajo aún están pendiente por definir a su líder parlamentario, que luego de cinco años, volverá a tener representación en el Congreso.



Suman diputados. Como se lo comentamos hace algunos días en esta columna, el Partido del Trabajo negocia con los legisladores y regidores electos, así como con las dirigencias de Morena y Encuentro Social, para que los cargos ganados por este último instituto político, en los comicios del 1 de julio, pasen al PT para crecer la representación en Sinaloa. Esta decisión jugará un papel clave en el funcionamiento del Congreso del Estado para la próxima Legislatura. Como una estrategia para blindarse y tener un mayor control, cuatro de los cinco diputados locales electos han decidido sumarse a la bancada del Partido del Trabajo, que tendrá nueve legisladores a partir del 1 de octubre, y se convertirá en el segundo grupo parlamentario más grande, lo que le da derecho a presidir la Mesa Directiva en el primer año legislativo. De acuerdo con Leobardo Alcántara, dirigente estatal del PT, falta sumar a un legislador más, pero están negociando, lo mismo sucede con las regidurías. Y todavía hace falta que definan la impugnación presentada por este partido por el reparto de las diputaciones locales por el principio de representación proporcional.



Decisiones. En el sector campesino también se viven momentos decisivos, porque algunos líderes agrícola se han comenzado a mover para ocupar la presidencia de la Liga de Comunidades Agrarias, que actualmente está a cargo de Samuel López Angulo, quien asumió el cargo luego de que Ana Cecilia Moreno Romero solicitó permiso para separarse para convertirse en candidata a diputada local, pero al parecer ya no regresará. Según ha trascendido, López Angulo es bien visto por el gobernador Quirino Ordaz, y en los próximos días podría ser ratificado al frente de la CNC.