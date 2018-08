Testimiono de una sobreviviente. En los últimos dos años, Paola Iveth Gárate Valenzuela pasó de ser regidora a suplente de la diputada federal Rosa Elena Millán, luego legisladora local, pero pronto solicitó licencia para ocupar la curul en San Lázaro que dejó vacante Millán, cargo del que se separó durante el periodo de campaña, donde buscó la reelección a la diputación local, que estuvo empañada por haber ofrecido el “pack” por WhatsApp, lo cual se hizo viral, pero en negativo; y al final de la etapa proselitista denunció la quema de una propaganda. Tras la derrota, volvió a la Cámara de Diputados, para concluir el mes que le resta, pero además se da el tiempo de exponer su testimonio electoral en la Cumbre Mundial de Comunicación Política, que se desarrolla en Lima, Perú, donde participó en la conferencia “Cómo sobrevivir a un tsunami electoral”, lo que nadie le ha dicho, o no se ha enterado, es que fue arrasada por ese fenómeno encabezado por Andrés Manuel López Obrador y Morena. Pero, para la legisladora priista, ha surfeado una enorme ola y ha sido un reto superado, y aclaró que no es una derrotada, porque no se ha rendido, ni lo hará, porque un cargo no la define, ni su compromiso con la gente. Paola Gárate fue una de los cientos de damnificados en Sinaloa, y que después del 1 de septiembre buscará mantenerse vigente en la vida pública, pero con un futuro incierto, aunque todavía es presidenta del Instituto Reyes Heroles en Sinaloa, pero quién sabe si también pueda surfear la ola de cambios en el PRI Sinaloa.



Concreta nombramiento. Como se lo comentamos desde ayer, entre los planes del gobernador Quirino Ordaz Coppel estaban incluir de nuevo en su gabinete a Rosa Elena Millán Bueno que, de acuerdo con información que llegó a esta redacción, le había solicitado volver a la Secretaría de Desarrollo Social, cargo que ocupa Raúl Carrillo Castaños desde el 29 de enero pasado, tras la renuncia de Millán Bueno. Entre los rumores de las últimas cuatro semanas ha trascendido que Carrillo Castaños quería un cambio de aires, y es probable su salida; por lo que se esperaba que Rosa Elena Millán retomara su anterior puesto, pero al final no ocurrió así, y ayer rindió protesta como directora del Seguro Popular, 33 días después de haber perdido la contienda por el Senado de la República. Anteriormente fue presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI, coordinadora de campaña de Quirino Ordaz en el proceso electoral 2016 y diputada federal. Este nombramiento ha generado muchos comentarios en contra, incluso entre los mismos priistas.



Cambios. Se vienen cambios fuertes al interior de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado, pero no por cambio de mandos medios y operativos, sino porque los planes del nuevo secretario, el general Inocente Fermín Hernández, está el robustecer el estado de fuerza de las corporaciones policiales, darles mayor capacitación, pero algo en lo que hizo mucho hincapié es mejorar las condiciones sociales y personales de los agentes, con mejores sueldos y prestaciones, porque para que los policías puedan dar buenos resultados y recuperen el respeto y confianza de la ciudadanía, primero es necesario levantarles la moral, que se sientan tranquilos y motivados por hacer bien su trabajo: vigilar a la ciudadanía. El reto es muy grande, pero al menos ya está en los planes en el corto plazo.



Por la dirigencia. En casi todos los partidos políticos se vienen cambios de dirigencia. Los primeros serán los priistas, donde se esperan noticias durante este mes; los panistas empezarán con su dirigencia nacional, y posteriormente lo harán en el Comité Directivo Estatal; pero donde se podrían dar encontronazos es en Morena, donde Raúl Elenes dejará la presidencia del Comité Estatal para ocupar el cargo de comisionado de Pesca, anunciado por Andrés Manuel López Obrador, en su cierre de campaña en Culiacán. Por su peso, Rubén Rocha Moya será quien tenga el control político de Morena en Sinaloa, y seguramente influirá o colocará al próximo dirigente estatal, cargo por el que ya empezaron a pelear algunos militantes, y más ahora que tendrán tanto poder y recursos públicos para operar. Se vienen tiempos decisivos.