Sin liderazgo. Ya transcurrió más de un mes desde que el tsunami electoral arrasó con casi todos los cargos de elección en los comicios del 1 de julio, y tal parece que a los liderazgos de Morena en Sinaloa no les ha “caído el veinte” de la magnitud de la responsabilidad que tienen encima, con los miles de votos que depositaron en ellos los sinaloenses. El presidente del Comité Directivo Estatal de Morena, Raúl Elenes Angulo, prácticamente está desaparecido, no se ve por ningún lado, ni para defender a sus militantes electos que han estado envueltos en polémicas, como Jesús Estrada Ferreiro y Merary Villegas Sánchez; ni para poner orden en el instituto político, que será renovado por la salida de Elenes Angulo porque fue designado por Andrés Manuel López Obrador como director de la Comisión Nacional de Pesca. Tras la victoria y la jerarquía del cargo que ocupará, y candidato natural por la gubernatura de Sinaloa, Rubén Rocha Moya luce como el líder moral, y quien debe ser quien mueva los hilos del poder desde la Cámara de Senadores. Otro personaje de peso, el superdelegado José Jaime Montes Salas, ha tomado su papel y sostenido muchas reuniones con diferentes sectores de la sociedad. Y entre los liderazgos, también se incluye a Feliciano Castro Meléndrez, coordinador de la campaña de Rocha Moya, y será quien ejerza el poder en el Congreso del Estado por medio de su alumna y principal colaboradora: Graciela Domínguez Nava; pero tampoco descarta tener el control del partido en Sinaloa.



Capacitación. Los diputados locales electos del Partido Revolucionario Institucional se encuentran en la Ciudad de México para participar en la Conferencia Nacional de Legisladores Locales Priistas, como parte de la preparación para la próxima legislatura, que inicia el 1 de octubre. De la bancada conformada por ocho militantes, cuatro de ellos no tienen experiencia legislativa, empezando por su coordinador, Sergio Jacobo Gutiérrez; así como Mónica López Hernández, Jesús Armando Ramírez Guzmán y Elva Margarita Inzunza Valenzuela. Esta capacitación es organizada por el Comité Ejecutivo Nacional del PRI, que encabeza Claudia Ruiz Massieu Salinas. Los priistas se preparan para ser minoría en 19 Congresos locales, en muchos estados donde siempre han tenido el control, como Sinaloa.



Desesperación. En el Partido Encuentro Social no asimilan haber perdido el registro nacional, a pesar de haber ganado en las urnas muchas senadurías, diputaciones federales, regidurías, alcaldías y hasta una gubernatura con Cuauhtémoc Blanco en Morelos. La desaparición del PES es algo que no quieren aceptar, con todo y que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desechó sus impugnaciones. Desde la dirigencia nacional hay instrucciones de que todos los representes populares se mantengan únicos en bancadas independientes, y decirle que no a las propuestas de sumarse a los grupos de Morena y Partido del Trabajo, que buscan crecer su representatividad. Los pesistas electos fueron citados a la Ciudad de México, donde recibirán instrucciones sobre las decisiones que habrán de tomar, aunque cada quien tiene el derecho y la libertad de decidir si se declara diputado o regidor independiente o se adhiere a Morena o PT.



A poner orden. En un año y ocho meses, la Dirección de Vialidad y Transportes han tenido tres titulares. El primero fue Guillermo Damián Haro Millán, quien inició la administración estatal, hasta que fue reemplazado por Octavio Ruiz Fonseca, el 22 de febrero pasado. Pero entre los cambios quirinistas, esta dependencia, que es la dirección más importantes del gabinete estatal, volvió a cambiar de cabeza, que ahora ocupa el diputado local con licencia Feliciano Valle Sandoval, quien tendrá entre sus nuevas responsabilidades concluir con el estudio de análisis de aumento a las tarifas del transporte público urbano y poner orden en este servicio público. Por lo pronto, ayer ya suspendió a los primeros tres choferes por haber salido positivos en cocaína y metanfetaminas en los exámenes toxicológicos que les aplicaron la semana pasada de manera sorpresiva. Estas acciones continuarán por todo el estado.