Insuficiente. Ante los múltiples movimientos que ha hecho en su gabinete con la entrada de excandidatos priistas, enroques de funcionarios y salida de servidores públicos, el gobernador Quirino Ordaz Coppel reflexiona y reconoce que no alcanzan todas las secretarías del Gobierno del Estado para acomodar a todos los que perdieron en la elección del 1 de julio, pero es un hecho que los movimientos van a continuar durante esta y la próxima semana, y no se descarta que algún otro u otros secretarios puedan ser reemplazados. A partir del 1 de octubre, los 40 diputados locales quedarán desempleados, y el 1 de noviembre serán cientos de alcaldes, regidores y síndicos procuradores sin cargo público, de ahí que será imposible darle cobijo a todos. Y hay que sumarle que, para fin de año, los delegados, los subdelegados y muchos funcionarios de las delegaciones federales también dejarán sus puestos por el cambio de administración con Andrés Manuel López Obrador. Se espera un cierre de año complicado para la clase política priista.



Con AMLO. El virtual presidente electo de la República, Andrés Manuel López Obrador, comenzó una gira de trabajo por los diferentes estados, donde se reunirá con los gobernadores y desarrollará sus agendas con temas regionales. Ayer lo hizo en Chihuahua, donde encabezó el primer Foro Escucha, con familiares y víctimas de la delincuencia. También se espera que en los próximos días venga a Sinaloa, donde escuchará las principales demandas de los sinaloenses. El gobernador Quirino Ordaz Coppel aprovechará para hacerle planteamientos específicos. Por el momento, no hay hora ni agenda definida de AMLO en Sinaloa. Además de esto, los mandatarios estatales viajarán a la Ciudad de México, donde sostendrán un encuentro con López Obrador para comenzar a construir el Presupuesto de Egresos 2019, donde se prevé incluir muchos ajustes para cumplir con sus promesas de campaña, sobre todo en el tema de austeridad.



Último empujón. Los apoyos para el sector agrícola sinaloense fluyen en la recta final de la administración federal. En total son 130 millones de pesos, y se espera que para la próxima semana se concluya con esto, porque después viene el cierre de administración, y es casi un hecho que los recursos que queden pendientes ya serán heredados al siguiente gobierno, que encabezará Andrés Manuel López Obrador. Será un largo periodo de tres meses hasta que sea el cambio de poderes en el gobierno federal. Se ha logrado reducir algunos rezagos, pero todavía hay pendientes.



Reclamos. Son muchos los reclamos que le llueven a las autoridades encargadas de la seguridad y de aplicar la justicia en la entidad. Por un lado, las manifestaciones que vecinos de diferentes sectores han hecho por la desesperación de ser víctimas de los delincuentes, que ni en sus propias casas los dejan en paz. Hay sectores considerados como focos rojos en estos momentos, como la Chapultepec, Guadalupe y Cedros. Estos últimos ayer acudieron a protestar a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal porque ya no aguantan a los delincuentes. Tanto la autoridad estatal como la municipal han anunciado operativos y hasta detenciones, pero los delitos siguen a diario y a plena luz del día.



Justicia. Pero además de seguridad, el grito de justicia también suena, y fuerte, contra la Fiscalía General del Estado, hasta donde llegó un grupo de mujeres para exigir el esclarecimiento y el castigo a los responsables de asesinar a mujeres y a transgéneros. Ahí manifestaron su dolor por la pérdida de familiares y amigos. Son pocos los avances que se tienen de los casos, y mucha la desinformación hacia la familia, por lo que algunos pierden la esperanza de que se haga justicia.