Casi bailan la danza de la lluvia. Los que claman al cielo para que el huracán John les deje buenos dividendos en el tema de captación de agua son los productores de Sinaloa, quienes aún sienten escalofríos con el hecho de que se pueda reducir el número de hectáreas de maíz blanco, ya que es el cultivo más redituable. Esto porque el presidente de la Liga de Comunidades Agrarias (LCA) en Sinaloa, Samuel López, dijo hace unos días que a Sinaloa solamente un huracán podría salvarlo, pues a lo largo del año las lluvias han escaseado. En días pasados se habló de bombardear las nubes para que hubiera lluvias, pero tras las precipitaciones pluviales que ha dejado John, no se sabe si esta propuesta continuará.



En diversos horarios. Los que parece que no se pusieron de acuerdo son los proveedores y las autoridades estatales, ya que, mientras que el horario para el canje de los uniformes y los útiles escolares que las autoridades fijaron fue comenzar a las 08:00 horas, esto no fue así, pues en un recorrido que se realizó se encontró que los centros de canje abrieron sus puertas hasta las 09:00 horas, por lo que los padres de familia que estaban desde las 05:00 horas para ser los primeros en ser atendidos tuvieron que esperar una hora más para cambiar sus vales por uniformes y útiles. Son muchos padres los que se desesperan; aunque bien podrían esperar unos días y de esa forma ir a canjear sus vales de forma cómoda y sin hacer colas. Por experiencia está constatado que los uniformes no se acabarán.



Que siempre no. A quien parece que las cosas no le están dando es a Leobardo Alcántara, presidente del Partido del Trabajo en Sinaloa. Resulta que ya habló en contra del edil electo de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, asegurando que a este las cosas se le pueden poner feas; después aseguró a este medio que cuatro de los cinco diputados del Partido Encuentro Social se sumarían al PT, con lo que llegarían a ser la segunda minoría. Sin embargo, ahora resulta que siempre no, pues a los diputados del PES, a pesar de que llegarán al Congreso sin partido, no les ha pasado por la mente sumarse al PT, ya que —aseguran— este no sumaría, y que, contrario a lo que dice Alcántara Martínez, este restaría, por lo que analizan llegar como diputados independientes o, en su caso, formar parte de la bancada de Morena, partido por el que ganaron la elección.



Siguen los percances. En los últimos meses, andar en el transporte urbano se ha convertido en un riesgo. Ayer, otro camión volvió a participar en un accidente, y siete personas quedaron lesionadas. Las calles de Culiacán están convertidas en un peligro, y no es porque siempre los choferes del transporte público tengan la culpa, la responsabilidad también es de los civiles que andan a exceso de velocidad, de los semáforos que no funcionan y las calles sin nomenclaturas, por lo que los conductores se distraen al andar buscando las direcciones. Los gobiernos estatal y municipal deben iniciar por implementar programas de educación vial, pero también invertir en nomenclaturas y semáforos.