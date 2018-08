Las cifras no cuadran. Las quejas, denuncias y manifestaciones relacionadas con el incremento en materia de inseguridad, sobre todo respecto a robo en casas y negocios, en Culiacán han sido las constante en los últimos días; sin embargo, hay algo que no cuadra, según cifras del Semáforo Delictivo en Sinaloa, solo se registraron 18 denuncias formales por robo a casa habitación en todo el estado, cifra que es menor a lo sucedido en junio, cuando estas alcanzaron los 26 casos. En Sinaloa, el 911 recibió 133 llamadas para pedir ayuda por robo en hogares, pero solo 18 terminaron en denuncias; en comercio la situación no es diferente, de 487 llamadas que recibieron al 911, solo 42 terminaron en denuncias en el mes de julio; mientras en junio fueron 88. Que no se denuncie no quiere decir que no suceda, por eso cuando los colonos dicen que hay incremento en delitos las autoridades sacan a relucir las cifras que van a la baja, por lo que el titular del Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP), Ricardo Yenny del Rincón, llamó a los ciudadanos a denunciar.



Que ahora sí. Parece que la biblioteca Gilberto Owen se terminará en marzo de 2018. Resulta que después de varios años de retraso en la obra que tanto prometió la pasada administración, verá al fin la luz. Papik Ramírez, director de Cultura del estado, dijo que la obra desde un inicio nació mutilada, recibió decenas de cambios con el fin de ahorrarse unos pesos. Será en octubre cuando por fin se inicie con la última etapa del edificio. Recibirán de la federación 5.2 millones de pesos, más los 16 que aportará el Gobierno del Estado, así pues, con todo esto se tendrá lista para marzo. Esperemos que ahora sí se concluya la obra y por fin quienes disfrutan de la lectura en el estado tengan un lugar digno para leer.



El día D para el Ayuntamiento de Culiacán. Hoy vence el plazo para que los bancos interesados en prestar los 347 millones de pesos al Ayuntamiento de Culiacán presenten sus propuestas. En todo este trámite habrá que revisar con lupa bajo qué condiciones se prestará y si la banca ganadora es la que ofrece la mejor tasa. Hoy se reciben las propuestas, pero será el próximo lunes cuando se dé a conocer quién resultó ganador. Por lo pronto, habrá que esperar para conocer qué instituciones bancarias de las ocho interesadas en un inicio acuden al llamado. El préstamo ha recibido decenas de críticas desde que se anunció; sin embargo, fue avalado por el presidente electo de Morena, Jesús Estrada Ferreiro, pero todo indica que lo hizo al conocer que no tendría mucho recurso para iniciar funciones y buscó a costa de todo evitar las críticas y ser fustigado si buscaba contratar más deuda, ya que esa era parte de sus propuestas: no más pasivos. Así pues, dejó que se le echaran encima a Antonio Castañeda para salir bien librado, pero buscando ejercer el préstamo él.



No hay pretexto. Con el programa de descontar hasta en un 100 por ciento las multas y recargos del impuesto predial no hay pretexto para que los deudores no se acerquen, sobre todo que es bien sabido que los que menos pagan son los que más tienen. Este programa se pondrá en marcha hasta el mes entrante, pero se espera que acudan ciudadanos, sobre todo los grandes deudores, algunos de los cuales están a punto del embargo. El Ayuntamiento también busca que cada vez sean menos esos contribuyentes que dejan de pagar por muchos años, sabedores de que solo les pueden cobrar los últimos cinco. También habrá facilidades para que se pague en plazos, solo bastará con que los interesados acudan a realizar convenios y con esto evitar dolores de cabeza futuros. En la actualidad es requisito para quienes quieran construir o hacerle una mejora a su propiedad que tengan el predial pagado para darles el permiso correspondiente.