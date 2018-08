Sin poder y sin puestos. A Leobardo Alcántara, presidente del PT en Sinaloa, las cosas no le salen bien. Resulta que la semana pasada dio a conocer con bombo y platillo que se llevaba a cuatro de cinco diputados electos del PES al PT, y que con eso rebasaría al PRI en número de legisladores, ya que tendría 9, siendo así la segunda fuerza en el Congreso local; sin embargo, todo fue mera declaración del exdiputado. Resulta que ayer mismo, en declaraciones para este medio, Alma Patricia Elenes, presidente del Partido Encuentro Social en Sinaloa, explicó a esta casa editorial que si bien ellos pierden el registro a partir del 1 de enero de 2019, como la 63 Legislatura inicia el 1 de octubre, ellos sí alcanzan a registrar a sus cinco diputados como partido con registro aún, dejando claro que en ningún momento han pensado sumarse al PT, así que tendrán su propia bancada. Con esto, Leobardo pierde la oportunidad de ser segunda fuerza, pero además el alcalde electo de Morena en Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, no ha sucumbido ante las patadas de ahogado del petista que busca acomodar gente en el Ayuntamiento de Culiacán, y como no ha podido lograr nada, este ha empezado a declarar en contra del edil electo.



Y en más del PES. Mientras en Morena, PRI ya decidieron quien será el coordinador de bancada, en el PES sigue el estira y afloje. Resulta que suenan para ese puesto Karla Montero y Victoria Sánchez. Pero aquí viene lo mejor; mientras Karla tiene muchas posibilidades de ser la mandamás de la bancada del PES en la 63 Legislatura, a la joven arquitecta le juega en contra su carácter explosivo y que en pasados procesos, cuando buscó ser diputada independiente, renegaba de los partidos, situación que preocupa al partido porque podría provocar que en cualquier momento se deslinde del PES y los abandone; pero eso no es todo, deberá remar contracorriente, ya que Victoria Sánchez, madre de la diputada federal por Morena en el distrito 7, Merary Villegas Sánchez, podría quitarle el puesto y tener el control de un grupo importante, bancada que podría definir muchos temas al interior del Palacio Legislativo. Esto no termina aquí, con esto Merary se quitaría la espina porque no la dejaron llegar a la Coordinación de Diputados Federales de Morena y además controlaría a estos diputados, mientras Victoria cerraría la herida porque buscó ser la coordinadora de Morena en el Congreso y también la Jucopo, puestos a los que tampoco la dejaron llegar. En esta telenovela veremos qué decide Rocha Moya, quien al final está diciendo quien sí y quien no.



Ayuntamiento sin dinero. Quien tendrá que sufrir desde el inicio de su administración es Jesús Estrada Ferreiro, alcalde electo de Culiacán. Resulta que a dos meses y medio de terminar la actual administración, José de Jesús Garza Ochoa, tesorero del Ayuntamiento, dijo que no hay dinero para cerrar el año, pero que eso no es todo, la administración entrante no tendrá los 80 millones para el pago de aguinaldos y quincenas de diciembre de los trabajadores, por lo que quien llega a partir del 1 de noviembre tendrá que buscar la manera de sacar el dinero, porque en total se requieren 320 millones para el cierre de año. Así que a la nueva tesorera le han dado trabajo desde antes de iniciar y tendrá que idear un programa para reunir esa pequeña cantidad.



Sufren los estragos del cambio de gabinete. A los que dejaron a la buena de Dios fue a los empresarios de Culiacán, quienes desde hace varios meses habían propuesto un programa para dotar de cámaras de videovigilancia conectadas al C4 en sus negocios ante el recrudecimiento de la ola de la violencia en la capital del estado. Aunque con los cambios en el gabinete del gobernador Quirino Ordaz Coppel, principalmente el del secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Genaro Robles Casillas, al programa no se le dio seguimiento; se quedaron a la deriva y sin seguridad, y como resultado, cada vez son más empresarios a los que les roban sus vehículos y productos de sus negocios, así que esperan que el nuevo Secretario retome el programa y no se haga de oídos sordos, como el saliente.