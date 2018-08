Que sí han pagado, reviran al SNTE 53. Para dejar claro que no se deben los 700 millones de pesos que dijo el líder del Sindicato Nacional de Trabajadores al Servicio de la Educación sección 53, Fernando Sandoval —por lo que se iban a paro—, ayer, el secretario de Administración y Finanzas dio una conferencia de prensa para desmentir al líder magisterial y dejar en claro que el gobierno ha pagado 370 millones de pesos de los 700 que se tenían como pasivo. Esto quiere decir que han dado en abono más del 50 por ciento del retraso. Ante esto, Carlos Ortega Carricarte dijo desconocer qué busca el magisterio al salir a amagar con paro, cuando desde que ellos entraron han mantenido más de treinta mesas de negociación y se les ha atendido. Si bien es cierto que hay retrasos, el gobierno ha hecho todo lo posible por abatir la deuda, por eso llamó al magisterio al diálogo y a no afectar a los maestros y a los estudiantes.



Muchos interesados, pocos puestos. A diferencia de otras convocatorias donde se busca cubrir ciertos puestos, la que sí prerregistra un número importante de interesados es la que emitió el INE para elegir a tres consejeros del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES). Resulta que solo el prerregistro tuvo 106 ciudadanos que buscan ser electos para el puesto. Los interesados tienen hasta este viernes para entregar la documentación requerida para ver quiénes serán los electos y nombrados el 1 de noviembre como integrantes del Consejo para un periodo de siete años, y no tres, como los que están por salir. Llama la atención la demanda que tiene la convocatoria. Lo que no sabemos es si en verdad les preocupa ser arbitro electoral en Sinaloa o solo vienen a cobrar los casi 50 mil pesos que reciben al mes, sin mencionar las prestaciones que reciben. En todo esto ya veremos de qué lado están.



Convocatoria desairada. A diferencia de los números registrados para la convocatoria del INE, la que busca al secretario técnico del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción en Sinaloa se ha visto algo desairada. A horas de que cierre la convocatoria, solo se han registrado cinco interesadas. Será que, a diferencia del INE y del IEES, a los ciudadanos les interesa poco el tema de la corrupción y es más interesante ser árbitro electoral que destapar posibles actos de corrupción.



Sigue la mata dando. Ya no importan los operativos que se desplieguen, pues los negocios de la ciudad continúan con un alto grado de vulnerabilidad ante los asaltos. Aunque ha habido compromisos de la autoridad por mantener estos operativos, los asaltos para estos negocios no han parado. Lo peor es que los establecimientos no cuentan con medidas de seguridad, como botones de pánico o cámaras de videovigilancia conectadas al C4.



Un río contaminado. La aparición de lirio acuático en los ríos de Culiacán solo es producto del inadecuado tratamiento que se le da a las aguas residuales en Sinaloa. En entrevista para EL DEBATE, el ambientalista Joel Retamoza precisó que esta contaminación tiene que ver con el agua sucia que arrastran los arroyos, ya que los ayuntamientos no realizan los trabajos de limpieza correspondientes, lo que genera la contaminación.



En contra de las armas. El alcalde Antonio Castañeda Verduzco se pronunció en contra de que los ciudadanos se armen para defenderse. Su propuesta es que mejor contribuyan con las autoridades denunciando a todas las personas o los actos sospechosos que vean alrededor de su sector, pero que lo hagan con responsabilidad. Para el edil, tener un arma en casa es peligroso para los niños, pues ya se han registrado casos en los cuales niños han muerto o han salido heridos por accionar un arma. Las armas de fuego también pueden meter en un problema a quien las posee si se hace mal uso de las mismas.