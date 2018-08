Primer round, que no se tome político. Si a alguien le quedaba duda de que Rubén Rocha cumpliría sus promesas de campañas de rescatar la Universidad Autónoma de Sinaloa, hay que ver lo que viene. El exrector y hoy senador electo de Morena dio el primer paso y, junto a su compañera Imelda Castro, pidieron a Juan Eulogio Guerra Liera dar respuesta a las quejas de los más de 9 mil rechazados de las casa rosalina. No se queda solo ahí, quieren que se audite el proceso de selección (Ceneval), pero que además se transparente todo. Este sería el primer paso de Rocha Moya para sacar a relucir todos las anomalías que hay al interior de la casa rosalina. Pero para que no se malinterprete, el senador electo pidió que no se vea como revancha política, solo lo hace por interés de aclarar qué pasa con estos jóvenes. Se espera que el siguiente paso sea entrar directo al rescate de la UAS, y que desde el Senado de la República se ordenarían verdaderas auditorías a la institución, como una de las primeras acciones. Así que la lucha por el control de la UAS ha iniciado, solo hay que esperar a que lleguen los tiempos.



Más de los morenistas. Como lo hizo ya con diputados y alcaldes electos del PT, ayer tocó a los diputados, alcaldes y senadores electos de Morena reunirse con el titular del Ejecutivo, Quirino Ordaz Coppel, será el primer encuentro del gobernador con los próximos legisladores y ediles. El encuentro en primera instancia será para conocer a cada uno de los servidores públicos electos, ya veremos qué sale de este encuentro. Aquí el titular que lleve las riendas será Rocha Moya, persona de entera confianza de Quirino y conciliador nato.



Despedidas amargas. Los diputados del PRI tuvieron una despedida amarga, ayer se reunieron con el gobernador, quien les agradeció que hayan trabajado a favor del estado, pero se van en medio de las derrotas que ellos mismos provocaron. Los priistas, sin mucho que presumir, se retiran de la 63 Legislatura Federal, en manos de estos estuvo la derrota de quienes los iban a suceder. Así que la reunión los dejó con mal sabor de boca. Se van, pero se llevaron entre las patas a muchos, solo una de esos diputados logró salvar el pellejo y fue Gloria Imelda Félix, quien será diputada en la legislatura local que está por iniciar, y que seguro tendrá más culpas que glorias que festejar. Eso sí, cobrará por tres años más.



Hay perdón, pero no olvido en el PAN. Por renovar dirigencia nacional para octubre y hacer lo mismo en diciembre y enero en el estado, el partido debe sumar más que restar, dijo Sebastián Zamudio sobre los traidores y desertores que apoyaron a candidatos ajenos al partido en el pasado proceso electoral. No es momento de pleitos y divisiones, se debe apostar a la unidad, recalcó. De los líderes se debe aprender y mucho. Así que si ven de regreso a Rafael Morgan, Dina Rice, Humberto Rice, Francisco Solano, entre otros, no es porque así lo quiera el dirigente, sino que busca ser del agrado de estos y quienes han pedido su salida de la dirigencia, ya que el grupo que lo apoya busca darle continuidad al frente del partido.



Contradicciones. Mientras algunos ciudadanos critican que la actual administración haya solicitado un préstamo de 347 millones de pesos, lo cierto es que ni Estrada Ferreiro ni su tesorera le han hecho el feo. Ayer el tesorero José de Jesús Garza dio el fallo hacia la institución que será la prestamista, pero en esta ocasión algo pasó porque hubo pocas respuestas de instituciones bancarias a la convocatoria. Lo cierto es que viendo bien el trasfondo de este préstamo no es malo, y si no lo aplica esta administración le caerá de maravillas a la nueva porque podrá arrancar obras de pavimentación, de mejoramiento de parques y jardines, así como comprar maquinaria antes de que les lleguen los recursos federales o empiecen a hacer captaciones de ingresos del predial.