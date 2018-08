Alerta, se busca auditora. Quienes se encuentran preocupados son los integrantes de los medios de comunicación, pues resulta que, a pesar de buscar en repetidas ocasiones a Emma Guadalupe Félix Rivera, titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), esta no se ha dado el espacio para atender. Temas hay muchos; espacio parece que no. Resulta que, primero, informó que regresando de vacaciones atendería sobre todo los temas pendientes, pero regresó del periodo vacacional y, a pesar de la insistencia de los reporteros, Rivera Félix no aparece. Todo indica que se le olvidó una de sus promesas que asumió al llegar a la ASE: ser transparente y atender cualquier solicitud, pero eso indica que ya no es prioridad.



Se va el Invies, pero se queda el rezago en vivienda. Finalmente, ayer se publicó en el Periódico Oficial del Estado (POE) el decreto con el que entra en vigor la Ley de Vivienda del Estado de Sinaloa. Con esto también se va el Invies; sin embargo, parece que todo seguirá igual. Se crea la Comisión de Vivienda del Estado, y estará a cargo del actual director del Invies, Salvador Reynosa Garzón, pero parece que los problemas en rezagos de casa seguirán. La comisión aún no se forma, y ya tiene un rezago de 62 mil viviendas, herencia que le deja el Invies, y que se fue acumulando durante sus 35 años de vida. Se va el Invies por inoperante, justificaron los legisladores el pasado 24 de julio cuando aprobaron la Ley de Vivienda que fue publicada ayer y entra en vigor hoy, pero no queda muy claro por qué ahora las cosas serán diferentes. Solo habrá que darle tiempo al tiempo para tener la respuesta.



¿Gracias? ¿De qué? Esta semana, por fin, tras haber estado en la curul de San Lázaro por casi tres años representando a Sinaloa, se dejó ver Enrique Jackson Ramírez. A él y al resto de los diputados federales el gobernador Quirino Ordaz Coppel les dio las gracias por el trabajo que han desempeñado. La pregunta es: ¿tendrán algo que agradecerle los sinaloenses a Jackson Ramírez? Nunca se le vio luchando por las causas de este estado, mucho menos consiguiendo presupuesto para obra, o por lo menos nadie lo informó.

La pregunta es si el pueblo sinaloense lo recuerda por algo que hizo a favor o si lo conocen como su representante. Ojalá que, con la derrota del PRI, políticos como él aprendan la lección de que no solo hay que estar en Sinaloa cuando vienen a pedir el voto y a que le den las gracias que no se merecen.



La moneda sigue en el aire. Ya se está acabando el tiempo en el que aumentan el pasaje del transporte público, y aún no se sabe si se incrementará un peso a la tarifa, como lo vienen solicitando los concesionarios. Esto mantiene nerviosos a muchos ciudadanos, cuyo salario no les alcanza casi para comer, y el incremento al transporte sería un golpe muy fuerte a sus bolsillos. Personas de Vialidad y Transportes aseguran que el incremento puede darse de un momento a otro, pero como se está solicitando que se le aumente a la tarifa de los estudiantes, esperan que sea antes del 20 cuando se apruebe. Por lo pronto, no hay nada.



Sigue la inconsciencia. Por suerte, las copiosas lluvias que cayeron la tarde noche del pasado martes no causaron pérdidas humana, pero sí dejaron en evidencia que, pese a las campañas realizadas por el gobierno municipal y estatal, hay ciudadanía que no entiende y sigue tirando una gran cantidad de basura en las calles. Esto porque, aunque se ha informado una y otra vez que las inundaciones no son tanto por la capacidad de los drenajes y todo se debe a la gran acumulación de basura en las calles, la gente sigue haciendo caso omiso, aunque su vida esté en riesgo. Lo que hace falta es que se apliquen sanciones fuertes para quienes tiren basura, a ver si pegándoles en el bolsillo dejan de hacerlo.