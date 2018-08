Cifras que desmienten discursos en Morena. En repetidas ocasiones, integrantes de Morena han presumido una y otra vez que pugnan por gobiernos transparentes, sin embargo, todo parece que las palabras no se convierten en acciones, pues en su informe entregado al Congreso local, correspondiente al 2017 por la Comisión de Acceso a la Información Pública (Ceaip), resalta que Morena y el PT son los partidos más opacos en Sinaloa; estos no respondieron a las solicitudes de información realizadas por ciudadanos. El año pasado, Morena, partido que tendrá mayoría en el Congreso local y ganó siete diputaciones federales, más las alcaldías más importantes del estado, recibió 12 solicitudes y no respondió una, mientras que el PT siete y tampoco dio respuesta. Así que con esto se contradicen los discursos que profesan sus diputados, tanto salientes como entrantes en la entidad, que si bien de ellos no depende que se dé respuesta a las solicitudes, forman parte del partido más opaco en la entidad. Y para prueba de las exigencias en transparencia, los senadores electos de Morena demandaron a la UAS transparencia en el proceso de selección de estudiantes y también en recursos, y la pregunta es ¿cómo exigir aquello que en casa no se da?



La casa rosalina también es rejega. Siguiendo con transparencia, es también la UAS una de las instituciones que menos responde a los ciudadanos, con un 33 por ciento solamente, también informó la Ceaip. Por esto y otras razones en repetidas ocasiones han pedido mayor apertura de la universidad.



Segundo round Rocha vs Guerra Liera. El primer vencedor en este pleito entre Rubén Rocha Moya y Juan Eulogio Guerra Liera es favorable para el morenista e Imelda Castro Castro, ambos lograron que el rector de máxima casa de estudios abriera más espacios para aceptar a jóvenes rechazados, acción que agradecieron los iniciadores de este desencuentro, sin embargo, le pidieron al rector un espacio, porque parece que no lo tiene, ya que a pesar de haber buscado acercamiento con este, Guerra Liera, no se ha dado el tiempo, así que le piden los atienda, para tratar este y otros temas. Por parte de los senadores se comprometieron a no permitir que se baje el presupuesto a la UAS, apartado que es exclusivo de la Cámara de Diputados y no del Senado, pero sí habrá recurso como antes, lo invitaron a ahorrar y entrar en el plan de austeridad para que alcance el dinero. De ante mano anunciaron que desde el Senado y Cámara Diputados federal y local, irán por la transparencia y rendición de cuentas. Así que el primer round es favorable a Rocha Moya, veremos qué sigue.



Sí a lo foros, pero no se sabe cuándo. Apenas este 14 de agosto, Manuel Mireles, exlíder de las autodefensas en Michoacán, catalogó como farsa los Foros para la Pacificación y Reconciliación que promueve AMLO, al decir que nada se parece a lo propuesto por él mismo, y aquí se anuncia que Sinaloa sí se incluirá en los foros, esto a pesar de que en primera instancia nuestra entidad había sido excluida de ellos, la información la dio a conocer Rubén Rocha, quien dijo que esto se acordó con Alfonso Durazo, propuesta para Secretario de Seguridad por AMLO, lo interesante de todo esto, es ver en qué condiciones y bajo qué mecánica se lleva a cabo el encuentro del que no se tiene fecha y lugar.



Dice Estrada que ahora ya no. Contrario a lo que dijo en días anteriores y después de dar aval para que el Ayuntamiento de Culiacán contratara la deuda de 347 millones de pesos, ayer el edil electo Jesús Estrada Ferreiro reviró y ahora resulta que le preocupa y pide a la actual administración que no haga uso del empréstito, argumentando que si es para comprar maquinaria, no entiende por qué tendrán que hacerlo ellos, ya que en todo caso será él quien gobierne a partir del 1 de noviembre y será quien determine si se ocupa o no. Si hay deuda pues que la dejen, al fin ya está, dijo. ¿Pero quién lo entiende?, primero dice que sí y ahora que no. Al fin qué importa, la deuda ya está y el muerto se le cargará a quien se va, pero buscando siempre salvar el pellejo, quiere que no lo gasten, y como él no la contrató cuando, se le pregunte repartirá culpas en deudas, pero se lo quiere gastar.