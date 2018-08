Reparten culpas en Morena. Yadira Marcos, coordinadora de diputados electos de Morena en San Lázaro, y Merary Villegas luego se quitaron la bolita y le echaron la culpa a Raúl Elenes, actual presidente del partido en Sinaloa, todo porque la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública (Ceaip) lo catalogó junto con el PT como los dos partidos que no responden solicitudes de información. Si bien, como ya lo dijimos en esta columna, los diputados salientes y entrantes no tienen culpa, buscaron a quién culpar y se lavaron las manos, pero aún así no se podrán quitar la marca de pertenecer al partido que en 2017 prefirió esconderse y quedarse callado ante las solicitudes que hicieron los ciudadanos. Yadira se defendió y dijo que por ello pagaron una multa, pero que la información sí está y, como es un partido nuevo, pues puede ser que falte personal, pero que no se esconde nada. Se buscó a Raúl Elenes, pero, fiel a su estilo, no respondió ninguna llamada. Ahora la pregunta es: ¿así de opaco será en su nuevo puesto como comisionado nacional de Pesca? Es verdad, falta para que inicie su trabajo, pero no se ve un panorama distinto.



Los morenistas se fueron al Consejo Nacional. Desde ayer los alcaldes, diputados y senadores electos de Morena viajaron a la Ciudad de México para celebrar consejo político de su partido; ahí estará su presidente electo, es el último encuentro antes de iniciar labores. En el caso de diputados federales, los siete se quedan en la capital del país hasta que rindan protesta en San Lázaro; lo malo de todo es que su coordinadora de bancada parece que perdió la brújula y no lleva un plan de trabajo para su bancada, solo reitera que buscan reforzar el plan de Andrés Manuel. Así las cosas.



Quieren que se vote y no sea dedazo. Al interior del priismo en Sinaloa hay un grito abierto que piden que se elija a su próximo presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a través del voto de los militantes. Para eso piden que se abra al proceso al exterior y se someta a consulta entre las bases, algo que sabemos que no sucede en el PRI, y siempre queda el que viene palomeado desde tercer piso. No quieren que se repitan los proceso de siempre, y que sean la convención de delegados, como siempre sucede, quien determine y elija a su próximo líder. Esperan que a días de que se publique la convocatoria donde se explicará y dará a conocer cómo será el método de renovación, todo indica que será por delegados, igual al estilo del viejo PRI. Así que aquellos que piden apertura y un proceso más transparente saben que eso no se hará y deberán fingir que están de acuerdo. La convocatoria, dicen los que saben, no pasa de esta semana, así que andaremos pendientes, no de las novedades, porque eso no pasa en el PRI, sino de quién fue el elegido o la elegida, que seguramente ya lo sabe.



Sí se suman, pero en su contra. Los panistas no buscan el perdón del partido, quien debe preocuparse por ver quiénes los perdonarán debe ser el dirigente del PAN en Sinaloa, Sebastián Zamudio. Evaristo Corrales, consejero nacional y estatal del albiazul, así le respondió al concordense, quien declaró en la semana que buscarían “perdonar” a los traidores del PAN por apoyar a otro candidato en la pasada elección. Pero no se quedó ahí, le dijo inmoral y ser uno de los principales traidores; por esto hay muchos panistas en todo el estado que ya forman un frente común para pedir la salida, por las tantas traiciones que acumuló al partido. Y no fue todo, como es conocimiento de todos, recordó que Adolfo Rojo y camarilla siguen destrozando el partido. La salida de Sebastián se debe dar ya.



Convocatoria concurrida, ¿van por el dinero? No es cosa menor que en Sinaloa se hayan registrado 120 ciudadanos que buscan ser consejeros del Instituto Estatal Electoral de Sinaloa. Lo interesante de esto es saber quiénes son los que buscan ocupar los tres puestos vacantes que dejan los consejeros. Y no, no es cosa menor, vienen por siete años; además de eso, la cuantiosa suma que se llevarán por solo levantar la mano en muchas ocasiones. Hoy el panorama político cambió. Al final, solo 12 hombres y 12 mujeres llegarán al último filtro; de esos, solo tres quedarán seleccionados. Habrá que esperar al 1 de noviembre para conocer los nombres.