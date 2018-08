Preparan arribo. Dentro de nueve días iniciará de manera formal la primera parte de la transformación política en el país, que fue decidida por la mayoría de los mexicanos en las urnas el pasado 1 de julio. A partir del 1 de septiembre se instalarán las Cámaras de Senadores y de Diputados, donde la izquierda será mayoría, encabezada por Morena, que junto con sus aliados del Partido del Trabajo y Encuentro Social tendrán el control en el Congreso de la Unión. Desde este lunes, los legisladores federales y senadores electos iniciaron con sus procesos de acreditación y registro, así como asignación de oficinas dentro de los edificios. En el caso de los sinaloenses, también han sostenido reuniones para compartir agendas y compromisos legislativos, y continúan con las capacitaciones, porque muchos no tienen experiencia legislativa. La instalación de la legislatura federal es el primer paso de la transformación política, donde el PRI dejó de ser la primera fuerza, y ahora tendrá apenas 40 diputados, donde actualmente tienen 202; y trece senadores, por 55 que tienen estos momentos. Después siguen los congresos locales, donde Morena, PT y PES también tendrán mayoría, como en Sinaloa, cuya legislatura se instalará el 1 de octubre; y Andrés Manuel López Obrador, quien tomará protesta el 1 de diciembre. La expectativa es mucha, y la esperanza de millones de mexicanos está en lo que hagan los nuevos gobernantes y representantes populares en los congresos.



Desaparecido. Quien andaba desaparecido de la escena política es el aún dirigente de Morena en Sinaloa, Raúl Elenes Angulo, que no apareció mucho durante el proceso electoral, pero luego del triunfo contundente en la jornada electoral, se escondió. El líder del partido en la entidad tiene los días contados en la dirigencia, porque a partir de diciembre asumirá la dirección de la Comisión Nacional de Pesca, que tendrá su oficina central en Mazatlán. Elenes Angulo fue visto ayer en la Ciudad de México, y acompañó a los diputados federales y senadores electos a una comida y reunión, pero sigue sin operar políticamente. En el caso de Sinaloa, Morena luce apagado, no marca agenda ni organiza lo que viene para los próximos meses, contrario al presidente electo y a la dirigencia nacional, que ya firmó un convenio de coalición legislativa para el Congreso de la Unión, para ayudar a Andrés Manuel López Obrador para sacar adelante los cambios que pretende hacer en el país para concretar la cuarta transformación de México.



En el tricolor. Los que también se preparan para iniciar sus funciones legislativas son los diputados federales electos del Partido Revolucionario Institucional Erika Sánchez Martínez y Alfredo Villegas Arreola; y el senador electo Mario Zamora Gastélum, que además de cumplir con el proceso de registro y acreditación en sus respectivas cámaras, participan en reuniones y capacitaciones para integrar las agendas legislativas y asumir su nueva postura como grupo minoritario. Al mismo tiempo, el PRI lleva a cabo un proceso exprés para elegir a su dirigente nacional, en donde únicamente se registro Claudia Ruiz Massieu Salinas, quien busca la ratificación porque fue designada por prelación tras la renuncia de René Juárez. Una vez concluido este trámite, viene la renovación de los Comités Directivos Estatales, y en caso de Sinaloa, se han barajado al menos cinco nombres, pero la decisión final la tendrán en el tercer piso del Palacio de Gobierno, y será alguien de todas las confianzas del gobernador Quirino Ordaz. Sin embargo, hasta ahora se desconoce si mantendrá el mismo perfil, como Carlos Gandarilla, o será un político más experimentado y cercano a las bases del partido. Esta misma semana podría disiparse esa duda.



Sigue la defensa. Serapio Vargas Ramírez no baja los brazos y sigue en la lucha por mantener el registro del Partido Independiente de Sinaloa (PAIS), que no alcanzó el tres por ciento de la votación, y por tanto va a desaparecer. Aunque legalmente todavía “se le mueve la pata”, y luego de que el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa desechara sus 25 recursos de revisión, ya presentaron las impugnaciones ante la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por los 25 casos; y todavía le queda la opción de la Sala Superior. No cabe duda de que no hay peor lucha que la que no se hace.