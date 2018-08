Falta inversión. El sector comercial de Culiacán ha sido víctima constante de los delincuentes, y por más denuncias formales que se levanten y operativos que se implementen, los robos y asaltos se siguen cometiendo a todas horas, y la impunidad se mantiene en aumento. Los comerciantes están conscientes de que mientras las autoridades de los tres niveles de gobierno no inviertan en las corporaciones policiales, los incidentes delictivos no van a disminuir. Y es que los policías trabajan diariamente con deficiencia en su equipo, desde armamento, como patrullas, y cuando llegan a atender una denuncia tardan hasta 20 minutos o media hora en llegar, y para ese entonces los delincuentes ya huyeron lejos. O peor, el caso de los agentes estatales que fueron sometidos y desarmados por gatilleros en el Jardín Botánico, que es uno de los sectores preferidos por los delincuentes, y donde se han implementado operativos sin éxito. La exigencia de la sociedad es muy grande; y las autoridades, tanto estatales, como municipales, se han quedado cortas en sus acciones.



Negociación pendiente. Luego de que Leobardo Alcántara Martínez, dirigente del Partido del Trabajo en Sinaloa, cantara victoria de que los diputados locales electos de Encuentro Social se sumarían al grupo parlamentario del PT para la próxima Legislatura, la dirigencia del PES le puso un alto, porque a pesar de que prácticamente es un hecho que perderán el registro nacional, todavía no pierden la esperanza de conservar el registro por el alto número de legisladores que tendrán en los estados y el Congreso de la Unión, o incluso planean conformar una bancada independiente, que en Sinaloa será de cinco; en la Cámara de Diputados, 56; y en el Senado, 8. Tanto PT, como PES, esperarán al fallo final del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para reanudar las negociaciones con los dos institutos políticos con quienes formaron la exitosa coalición Juntos Haremos Historia. Por lo pronto, el PT contará con cinco diputados locales, y será la segunda minoría, detrás del Partido Revolucionario Institucional, que presidiría la Mesa Directiva en el primer año de la Legislatura, que iniciará el 1 de octubre.



En stand by. En el Gobierno del Estado le han dado largas a la autorización del aumento a las tarifas del transporte público urbano, lo que sin duda es una buena noticia para la población, cuyo análisis está desde hace meses en la Dirección de Vialidad y Transportes, y aunque habían adelantado que serían aprobadas para antes del inicio del ciclo escolar. De acuerdo con Feliciano Valle, director de Vialidad y Transportes, todavía no tienen el dictamen porque los estudios para sustentar la actualización de las tarifas aún no se han concluido, por lo que requieren más tiempo, pero sin definir cuánto necesitan. Para beneficio de los usuarios, es mejor que así continúe.



Pagos. Tras una larga espera, finalmente comenzaron a fluir los recursos pendientes a los maiceros y trigueros de Sinaloa; y antes del cierre de la administración federal, desde la tarde del martes, alrededor de 3 mil productores empezaron a recibir el pago que representa 126 millones de pesos. De acuerdo con el secretario de Agricultura y Ganadería del Gobierno del Estado, Jesús Valdés Palazuelos, quedan pendientes cubrir a mil 489 agricultores que no pudieron acreditar en tiempo y forma los adeudos que tenían con ellos, que asciende a 53 millones de pesos, por lo que comenzarán a hacer una revisión de esos expedientes, en coordinación con Aserca. Prácticamente queda una semana para cubrir esos pendientes, porque luce casi imposible que el gobierno federal libere más recursos en los últimos tres meses de administración, que concluye el 30 de noviembre.