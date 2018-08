Eterno problema. El dolor de cabeza de los presidentes municipales de Culiacán ha vuelto a aparecer en las calles de la ciudad, con todo y los trabajos de mantenimiento que se han venido haciendo en las vialidades, pero un par de lluvias fuertes fueron suficientes para que los baches se formen en las carpetas asfálticas. En la última semana han aparecidos decenas de hoyos diariamente en las vialidades, y en algunos casos de grandes dimensiones, lo que ha comenzado a provocar desperfectos en los vehículos que caen en ellos. Este problema se presenta en la recta final de la administración municipal, y todavía queda un mes de intensas lluvias, así que es prácticamente un hecho que este se agravará, a penas que pongan en marcha un programa intenso de bacheo y reencarpetado de vialidades. Falta conocer si el ayuntamiento de Culiacán cuenta con los recursos para esto que complemente el plan de rehabilitación que está en marcha.



Definen agenda. El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para la próxima Legislatura en el Congreso del Estado trabaja en lo que será su agenda legislativa para los próximos tres años, cuyos puntos principales van enfocados en reformas para regular los programas sociales, sacar adelante la Ley de Turismo para el Estado, modificaciones en favor del campo sinaloense y para afianzar el sistema de justicia penal acusatorio. Sobre los temas polémicos, como matrimonios igualitarios y legalización del aborto, Sergio Jacobo Gutiérrez, coordinador de la próxima bancada priista, dejó en claro que no están cerrados a debatir sobre estos tópicos, a los cuales se han rehusado a entrarle para discutir y someter a votación.



Incertidumbre. Donde viven días difíciles y de gran incertidumbre es en el Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, donde se esperan cambios de dirigentes, y de fondo en el instituto político, tras la debacle electoral que sufrieron en todo el país. El presidente del PRI en Sinaloa, Carlos Gandarilla García, se descartó para buscar mantenerse en la dirigencia del partido, porque el periodo para el cual fue electo ya se cumplió; pero por el momento no hay noticias ni fechas para llevar a cabo el proceso de renovación del comité directivo. Y sobre los nombres que se han barajado en columnas y redes sociales, ninguno se ha acercado al partido, según Carlos Gandarilla, quien públicamente ha manifestado desconocer el futuro que tendrá en lo inmediato. Por lo pronto, sigue en sus labores en el tricolor, pero se desconoce por cuánto tiempo.



Presupuesto. Uno de los primeros trabajos que tendrán los nuevo diputados locales a su llegada al Congreso del Estado, que será el 1 de octubre, será trabajar en la elaboración de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado para el 2019, que deberá de ser de manera coordinada con la Secretaría de Administración y Finanzas del gobierno estatal, que será la instancia encargada de armar el paquete económico para enviarlo al Legislativo, donde será revisada, discutida, modificada y aprobada. De acuerdo con Graciela Domínguez Nava, quien serán la coordinadora del grupo parlamentario de Morena en la siguiente Legislatura, trabajarán y votarán por un presupuesto que esté de acuerdo con el clamor de la sociedad. Será interesante la negociación que lleven los diputados con el Ejecutivo Estatal para ponerse de acuerdo en el reparto de los recursos públicos para el próximo año.



Plantados. Un grupo de maestros acudió a la sede de la Sección 27 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para reunirse con el líder sindical, Edén Inzunza Bernal, luego de una semana de manifestarse en las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública y Cultura, para exigir el respeto de sus derechos laborales y basificación; pero para su sorpresa, los dejaron plantados, porque Inzunza Bernal nunca llegó, por lo cual estallaron ahora en contra de él, y las protestas fueron dirigidas al SNTE. Durante más de tres años se les ha dado prórrogas para resolver las basificaciones, porque han trabajado sin las prestaciones, como pago de vacaciones y aguinaldos. Pero si el líder sindical no los atiende ni los apoya, la única esperanza es continuar su lucha solos.