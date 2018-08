Combate a corrupción. La transparencia y rendición de cuenta es un tema obligado para los gobernantes y la clase política, porque la sociedad está cada vez más al pendiente de los ejercicios gubernamentales y exige que se combata la corrupción y se castigue a los servidores públicos que hagan mal uso de los recursos públicos que están a su cargo, o que se beneficien de sus puestos para incrementar sus patrimonios. El Sistema Estatal Anticorrupción está a punto de quedar completo, y la instalación del Comité Coordinador, integrado por los titulares de las dependencias y organismos autónomos que cubren diferentes rubros de esta importante labor; y el único pendiente que queda es la elección del secretario técnico, quien elaborará el plan de trabajo y acción con las reglas de operación para que el Comité opere, para lo cual se han inscrito 13 personas.



Transparencia. Uno de los aspectos en donde más se ha avanzado es en la materia de transparencia. De acuerdo con la presidenta de la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública en Sinaloa, Rosy Lizárraga Félix, a pesar de que en la última década se ha avanzado en el país en el tema del acceso a la información pública, esto no se ha visto reflejado en la disminución de los índices de corrupción; como quedó demostrado en el informe del Proyecto Mundial para la Justicia, que colocó a México en el lugar 102, de un total de 113 naciones que fueron evaluadas. Los partidos políticos y los sindicatos son quienes más se han rehusado a la transparencia, por lo cual, cuatro de ellos serán sancionados por la Ceaip, entre los que están Morena, Partido del Trabajo, Nueva Alianza y PRD. Son nuevos tiempos, y los políticos que no lo entiendan, difícilmente podrá obtener la confianza de los ciudadanos, que el pasado 1 de julio dieron una dura lección a la clase política, en especial a quienes se han mantenido varios años en cargos públicos y de elección.



Mantiene constancia. La diputada local del Partido Revolucionario Institucional Ana Cecilia Moreno Romero tuvo ayer un gran respiro, luego de que el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa ratificara su triunfo en el Distrito 6, que comprende los municipios de Sinaloa y Guasave. La diferencia entre Moreno Romero y la abanderada de la coalición Juntos Haremos Historia, Mónica Nava Castro, fue de apenas tres votos; pero los magistrados no entraron a revisar el fondo de la impugnación, que era un recuento de actas y votos, por la estrecha diferencia que hay entre ambas aspirantes a legisladoras; el tema de discusión y que propició el fallo en contra de Morena, fue que José Antonio Ríos Rojo, quien promovió el recurso de revisión, no estaba acreditado ante el Consejo Distrital 6 del IEES, aunque sí lo está ante el Consejo General, pero esto es uno de los requisitos para presentar una impugnación. Ahora tendrán cuatro días para revisar la resolución y presentar un nuevo recurso, ahora ante la Sala Regional de Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federal. Por lo pronto, Ana Cecilia Moreno mantiene su constancia de mayoría que la acredita como diputada local electa, pero todavía no la tiene segura.



Reunión con AMLO. El gobernador Quirino Ordaz Coppel estará mañana en la Ciudad de México, para participar en la reunión que los mandatarios estatales sostendrán con el presidente electo de la República, Andrés Manuel López Obrador, donde entre varios temas, estarán abordando el de seguridad, educación y salud. Además, Ordaz Coppel confirmó que López Obrador estará en Sinaloa los días 17 y 18 de septiembre, con agenda por definir, pero se tiene previsto que recorra el estado. En esta visita, Quirino Ordaz aprovechará para estrechar lazos con el próximo primer mandatario de la nación, y hacerle algunas solicitudes para desarrollar proyectos de inversión pública y para que apoye en el combate a la delincuencia.