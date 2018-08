Estrategia repetida. Luego del éxito logrado por la Sección 53 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que paró labores el día del inicio del ciclo escolar para presionar al Gobierno del Estado a que pagara los adeudos que tiene con ellos desde hace varios años, el SNTE 27 pretende repetir la fórmula utilizada por Fernando Sandoval Angulo. El líder de la organización sindical que aglutina a los maestros federales, Edén Inzunza Bernal, lanzó un ultimátum al Ejecutivo estatal para que les cubra los pendientes que tiene con ellos con la regularización de profesores de ayudantía, laboratorio y tutorías de secundarias generales. De no recibir una respuesta favorable, también pararán labores para mañana, porque, de acuerdo con Inzunza Bernal, ya se agotaron las mesas de diálogo. Son más de 300 maestros afectados por este incumplimiento del gobierno estatal. Parece que los maestros ya le tomaron la medida al gobernador Quirino Ordaz Coppel, y será puesto a prueba una vez más, pero falta esperar si en esta ocasión evita que se suspendan clases en el recién iniciado ciclo escolar. En el transcurso de hoy deberán resolver este conflicto con los docentes del sistema federalizado.



Despidos. Quien está muy enojado con la Secretaría de Educación Pública y Cultura es un grupo de alrededor de cincuenta profesores de inglés porque, sin darles explicaciones, fueron despedidos vía telefónica, y ahora buscan que las autoridades educativas les den una respuesta de lo ocurrido porque ellos tenían contrato vigente hasta el mes de diciembre. Los docentes han acudido a las instalaciones de la Sepyc en busca de una explicación de lo que está ocurriendo y una solución, ya que se les hace injusto lo que hicieron con ellos porque, además, trabajaban con adeudos salariales, los cuales se comprometieron a cubrirles esta misma semana. En una primera reunión con un funcionario de nivel medio que cumple funciones de mensajero entre los manifestantes y el secretario de Educación, Enrique Villa; y el subsecretario de Educación Básica, Homobono Rosas, les puso sobre la mesa las renuncias por escrito para que las firmaran, pero los maestros se negaron a hacerlo. A más tardar el viernes, la Sepyc tendrá una resolución al conflicto, y falta que los profesores de inglés acepten, o bien, acudan a otras instancias.



Desairado. Los festejos por el 36 aniversario de la municipalización de Navolato estuvieron muy desairados por los habitantes del municipio más joven del estado y por la clase política, en especial por los expresidentes municipales. En la sesión solemne que se llevó a cabo la tarde del lunes en el Palacio Municipal solo acudieron Esteban Valenzuela Muro, quien es funcionario municipal; Víctor Godoy Angulo, que llevó la representación del Congreso del Estado; y Rigoberto Valenzuela Medina, alcalde con licencia, quien sigue desempleado luego de perder la elección por la diputación local del Distrito 11 y ya no regresó a la presidencia municipal, y está a la espera de la llamada de rescate de Quirino Ordaz Coppel, quien hizo el compromiso con él de ofrecerle un cargo en la administración estatal. Valenzuela Medina aprovechó la visita de Gonzalo Gómez Flores a Navolato para pedirle audiencia, y ayer fue visto en el Palacio de Gobierno, por lo que se espera que en los próximos días u horas haya noticias sobre el resultado de ese encuentro en el tercer piso de la Unidad Administrativa del gobierno estatal.



‘Fake news’. Las noticias falsas que circulan por redes sociales han afectado a restaurantes y otros establecimientos comerciales porque se comenta que fueron víctimas de asaltos y que los clientes también fueron despojados de sus pertenencias; aunque en realidad esto no ocurrió. De ahí la preocupación de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac), por lo que hace un llamado a los ciudadanos a no crear ni caer en psicosis sobre supuestos hechos delictivos; pero, además, pide a las autoridades de Seguridad que refuercen sus operativos con mayor presencia de elementos para inhibir a los delincuentes y que no se animen a atracar en restaurantes.