Unos se van, otros llegan. Desde hace dos semanas, los diputados federales y los senadores entregaron sus oficinas en sus respectivas Cámaras, aunque el periodo constitucional concluye mañana viernes; pero los nuevos legisladores rindieron protesta ayer en las sesiones constitutivas de la 64 Legislatura. La mayoría de los salientes quedarán desempleados; con algunas excepciones, como Martha Tamayo Morales, quien desde inicio de mes dejó su curul para asumir la dirección del Registro Público de la Propiedad del Gobierno del Estado; y Gloria Himelda Félix, quien dentro de un mes rendirá protesta como diputada local. Casos como Germán Escobar Manjarrez ya adelantó que se dedicará a sus negocios. Hay que recordar que él es productor agrícola; mientras recibe la llamada del tercer piso del Palacio de Gobierno para ocupar un cargo público, hasta entonces se quedará en la banca. Paola Gárate continúa como presidenta del Instituto Reyes Heroles en Sinaloa. Del resto, su futuro no es muy claro en la vida política.



Financiamiento. En el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES) fue aprobado el anteproyecto de presupuesto para el 2019; y la distribución y montos del financiamiento público para el gasto ordinario de los cinco partidos políticos que mantuvieron el registro estatal. El mayor beneficiado será Morena, que recibirá más de 43 millones de pesos, lo que supera con mucho los 8 millones que recibiera en este año. Le sigue el Partido Revolucionario Institucional, a quien le tocarán más de 29 millones de pesos; por los 33 millones que le asignaron en este 2018; PAN, casi 17 millones; PAS, casi 13 millones; y PT, con 10 millones de pesos. El anteproyecto será enviado al Ejecutivo del estado, que elaborará el proyecto de Presupuesto de Egresos para enviarlo al Congreso del Estado, donde los diputados locales tendrán la última palabra, si aprueban esta propuesta o le meten tijera al presupuesto para los institutos políticos, para el ejercicio fiscal del año entrante, al cabo estamos en la etapa de la austeridad.



Protesta. Los conflictos sindicales en la Universidad Autónoma de Occidente continúan, luego de que un grupo de maestros está muy molesto con la dirigente del sindicato, Aracely Padilla, porque aún no les llega el incremento salarial, y hasta la fecha desconocen qué han realizado con este recurso que se les autorizó; pero además tampoco saben qué hacen con el dinero que les descuentan por concepto de fondo de ahorro. Los docentes inconformes señalaron que no afectarán los horarios de clases, ya que el ciclo escolar inició este lunes, pero sí trabajarán bajo protesta, por lo que han colocado pancartas en las entradas de la institución en todo el estado. Se buscó mucho a la líder sindical, pero no fue posible localizarla.



Sofocan paro. Ante la amenaza de un nuevo paro laboral, ahora por la Sección 27 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el Gobierno del Estado comenzó a liberar los recursos para calmar los ánimos de los maestros del sistema federalizado. Según Enrique Villa Rivera, secretario de Educación, desde la tarde del martes comenzó a fluir la derrama por 37 millones de pesos para cubrirle el adeudo a los jubilados, y se acordó basificar a los docentes, pero solo a los de tutorías, y el resto de las peticiones se siguen analizando en una mesa de negociación. De nuevo funciona la presión del paro de labores, y en esta ocasión se evitó la suspensión de clases. Los que no tuvieron la misma suerte fueron los asesores técnicos del Programa Nacional de Inglés, que fueron despedidos por insuficiencia del recurso federal, que no ha llegado, y es muy probable que no lleguen. Se trata de 16 millones de pesos los que están pendientes, y a pesar de las gestiones que se han hecho, parece que la federación ya bajó la cortina.



Derecho a la vida. Con la ausencia de mujeres que defiendan el aborto, diferentes especialistas discutieron sobre el derecho a la vida y el aborto, que fue abordado desde el punto de vista de la salud y derechos humanos de las mujeres que deciden suspender el embarazo. El tema está dentro de los pendientes en el Congreso del Estado, propuesto por el diputado panista Juan Pablo Yamuni; y respaldado en tribuna por su compañero de bancada Roberto Cruz Castro.