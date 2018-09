Nueva legislatura. Como no hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla, este viernes concluyó el periodo constitucional de los senadores y diputados federales, e iniciaron funciones los nuevos representantes del pueblo en ambas cámaras del Congreso de la Unión. Con el término de la 63 Legislatura, también llegó a su fin la alianza que mantuvieron durante los últimos 12 años el Partido Revolucionario Institucional, el Verde Ecologista de México y Nueva Alianza; este último desapareció y los dos legisladores que llegaron por mayoría relativa se sumaron al Grupo Parlamentario del PRI, que será conformado por 47 legisladores, que estarán solos ante el bloque mayoritario conformado por 307 diputados (247 de Morena, 31 del PES y 29 del PT); que también podrían sumar al PVEM, ya que de acuerdo con el coordinador de este grupo parlamentario, Arturo Escobar, a partir del 1 de septiembre serán independientes y con decisiones propias, pero construirá mayorías con Morena, pero también con el resto de las fuerzas políticas, aunque dejó en claro que no apoyarán iniciativas sin antes entender que cada asunto se verá en lo particular. Sin duda el Partido Verde, con sus 16 legisladores, será clave en las negociaciones para sacar adelante muchas de las propuestas de campaña que hizo Andrés Manuel López Obrador. El país ha entrado en una nueva etapa, en donde la rendición de cuentas, transparencia, combate a la corrupción y austeridad, será el sello en el Poder Legislativo y Ejecutivo federal.



Última y vámonos. En Sinaloa, a los diputados locales les quedan 28 días en funciones, y a partir de mañana instalarán el último periodo extraordinario de sesiones, donde, entre otros temas, elegirán a los integrantes de los Consejos Consultivos de la Fiscalía General del Estado y de la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública; colocarán con letras doradas el nombre de Jesús Kumate en el Muro de Honor del Palacio Legislativo, y entregarán el Premio al Mérito Juvenil, entre otros temas que serán incluidos; pero según nos confirmaron, los asuntos polémicos no serán sometidos a votación, como la reforma sobre el aborto o las modificaciones a la Constitución y Ley Orgánica del Congreso, pero existe la sospecha de legisladores de oposición de que a última hora sean incluidos en el orden del día, y con la mayoría del PRI puedan aprobarlas sin problema. Después de esto, comenzará la mudanza de los legisladores en funciones y el registro de los electos para rendir protesta e instalar la Legislatura el 1 de octubre.



Alerta sin funcionar. Ante las críticas que ha recibido la alerta de género la especialista en estos temas Sara Lovera López, coordinadora regional del Servicio de Noticias de la Mujer de América Latina y Caribe, vino a Culiacán invitada por el Ismujeres y dejó en claro que la alerta de género no vendrá a resolver el problema de violencia, ni evitará que haya feminicidios o asesinatos, porque únicamente es un estatus legal, pero lo que realmente debe funcionar es el sistema de justicia para la prevención del delito, que opera en la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres; y en Sinaloa, la Secretaría de Seguridad Pública. La incidencia delictiva se mantiene al alza, y mientras continúen los niveles de impunidad tan altos, la comisión de los ilícitos continuará, porque los delincuentes no temen ser detenidos, por la ineficiencia de las autoridades para combatir y aplicar justicia.



Complicaciones. En los últimos días la ciudad de Culiacán se ha visto colapsada por las fuertes lluvias que se han registrado, lo que ha provocado inundaciones y bloqueo de vialidades casi por toda la zona urbana. La precipitación pluvial más reciente fue la que azotó la tarde del viernes en el surponiente de la ciudad, donde cayeron 70 milímetros de lluvia, lo que causó un aumento en los niveles de agua en el fraccionamiento Valle del Sol, donde personal de la Comisión Nacional del Agua tuvo que llegar al auxilio de los vecinos para bajar los niveles, con la ayuda de un camión bomba de ocho pulgadas. Este tipo de trabajos se hacen por toda la ciudad, cuando un sector se incomunica por las inundaciones. Todavía nos queda un mes de lluvias, así que estos problemas pueden continuar.