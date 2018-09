Iniciativas polémicas. A pesar de las manifestaciones en contra de grupos defensores de los derechos de las mujeres, en el Congreso del Estado avanzó la iniciativa presentada por los diputados locales del Partido Acción Nacional, que promueve el derecho a la vida desde la concepción y no desde el nacimiento, como lo determina la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El proyecto de reforma a la Constitución Política del Estado de Sinaloa no presenta ningún apartado donde se considere el aborto legal en caso de violación o malformación del producto, pero tampoco contempla penalizaciones que se deban aplicar a mujeres que se practiquen un aborto. El pasado miércoles, en el Congreso se llevó a cabo un foro, donde solo participaron especialistas que defienden el derecho a la vida. Por el poco tiempo que se tiene, luce imposible que sea sometido a votación, ya que apenas será enviado a comisiones, pero nada se puede descartar en el Legislativo estatal.



Otra suspensión de clases. Ahora solo fue en la secundaria general 4, pero los estudiantes volvieron a perder otra jornada de clases, y todo por la protesta de los maestros por falta de basificación y déficit de horas autorizadas por la Secretaría de Educación Pública y Cultura. A pesar de que el pasado jueves y viernes habían parado labores, ayer lo volvieron a hacer en este plantel, y amenazaron con extenderlo al resto de los planteles el jueves de esta semana. Son 206 horas de clases de diferentes materias para impartir a estudiantes, que no han sido cubiertas por los docentes, y que el personal administrativo ha tenido que cubrir esas clases sin tener un pago por ello. Si bien el titular de Sepyc, Enrique Villa Rivera, ha manifestado de manera reiterada la disposición del gobierno estatal de cubrir las demandas laborales de los profesores y sobre los pagos que han venido haciendo en los meses recientes, eso no tiene del todo contentos a los maestros, que solo exigen por sus derechos y el pago por su trabajo, aunque miles de niños resulten afectados por la suspensión de clases.



Medio siglo de la matanza. El 2 de octubre se cumplirán cincuenta años del movimiento estudiantil mexicano de 1968, que derivó en la matanza de Tlatelolco. En Sinaloa recordarán este trágico suceso en la historia de nuestro país con una serie de actividades organizadas en la Universidad Autónoma de Sinaloa, en donde se tiene programada la participación del secretario de Salud y de José Narro Robles, exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Todos los años, los habitantes de las casas del estudiante de la UAS salen a las calles para evitar que se olvide el 2 de octubre, una fecha recordada por el río de sangre que corrió por las calles de la ciudad capital del país.



Nuevos partidos. Para quienes tienen planes de conformar su propio partido político estatal, deberán esperar tres años más para iniciar los trámites, ya que, de acuerdo con la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, para crear un nuevo partido será una vez que concluya la elección a gobernador inmediata. Uno de los que ha levantado la mano es Daniel Amador Gaxiola, quien pretende transformar su organización Enlace Cívico Magisterial (Encima) en instituto político, para lo cual ya ha comenzado a analizar los requisitos, y aunque recientemente ha renegado del Partido Revolucionario Institucional, en donde ha sido alcalde de Elota, diputado federal y senador, ya pretende pintar su raya. Sin embargo, por el momento se va a quedar con las ganas, hasta que pase la próxima elección, donde los sinaloenses votarán para elegir al próximo gobernador.



Poca respuesta. Muy pocos ciudadanos han acudido a las cajas del Palacio Municipal de Culiacán para aprovechar los descuentos en multas y recargos del impuesto predial urbano, en la recta final de la administración municipal, a la cual solo le quedan dos meses. El gobierno que encabeza el alcalde Antonio Castañeda Verduzco pretende cerrar su periodo con una buena recaudación, pero, de inicio, no hubo respuesta positiva de la ciudadanía de la capital del estado.