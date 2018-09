Adiós, bonos. La cuarta transformación de la vida pública de México está en marcha, y prueba de ello ha sido la reacción inmediata que tuvieron los senadores de la República, que renunciaron al bono de bienvenida que les otorga el Senado por el simple hecho de llegar a su cargo. Cada uno de los senadores recibirían alrededor de 400 mil pesos, de los cuales 250 mil son para la compra de un vehículo por concepto de apoyo para el trabajo legislativo y de gestión; 117 mil 187, como asignación especial por inicio de Legislatura; y 25 mil pesos para la compra de equipo de cómputo para su trabajo. La sinaloense Imelda Castro Castro ha expresado su rechazo a esto, y recordó que Morena impulsa la política de austeridad, que incluye la reducción presupuestal, con la eliminación de muchas partidas que son consideradas como privilegios vergonzosos. Esta fue la primera prueba de fuego para el grupo parlamentario de Morena.



En el ojo del huracán. Vaya problemas que está enfrentando la Secretaría de Educación Pública y Cultura con los maestros, que durante las primeras tres semanas del ciclo escolar han tenido suspensión de labores porque los docentes están muy molestos por diversos adeudos y retrasos en la entrega de asignaturas y bases. Pero con todo y las medidas de presión que han hecho, estas han sido en vano, porque, de acuerdo con Enrique Villa Rivera, no hay mucho que puedan hacer, solo esperar que la SEP federal cumpla con los procedimientos para otorgar las asignaciones de horas, los pagos de aguinaldos, las primas vacaciones y las basificaciones. Y de nuevo hay amenaza de paro de labores en las secundarias generales para este jueves y viernes. Villa Rivera está parado en un campo minado, que ha tenido varias detonaciones, y no se ve por dónde pueda salir de estos conflictos.



Llamado desesperado. Los empresarios de Culiacán solicitan a las autoridades estatales y municipales mayor seguridad porque ya no aguantan los asaltos, que durante el mes de agosto tuvieron un repunte del 80 por ciento, con todo y los operativos que se han implementado. La preocupación de los restauranteros y los comerciantes es porque en septiembre inicia la temporada buena para ellos, donde las ventas se incrementan de manera considerable. En respuesta a esta preocupación y solicitud, el secretario de Seguridad Pública del Estado, Inocente Fermín Hernández, afirmó que no están de brazos cruzados, pues todos los días salen a las calles para brindar seguridad en todas las colonias de la capital sinaloense.



Queda a deber. Los ecos del sexto y último informe de gobierno de Enrique Peña Nieto no han sido muy favorables para el primer mandatario de la nación. De acuerdo con el rector de la UAS, Juan Eulogio Guerra Liera, Peña Nieto le quedó a deber a los mexicanos, principalmente en seguridad, educación y salud. Mientras que Carlos Gandarilla García, presidente del PRI en Sinaloa, destacó los logros obtenidos en materia de economía, pero reconoció que, a pesar de los esfuerzos para garantizar seguridad, la estrategia deberá replantearse para dar mejores resultados a los mexicanos.



Sin dinero. Fue el tesorero del Ayuntamiento de Angostura quien ha enviado un claro y contundente mensaje: el municipio no tiene recurso para andar haciendo pagos de otra índole que no sean del mismo Ayuntamiento. Esto, luego de que en días anteriores un grupo de extrabajadores del municipio llegara exigiendo el pago de su liquidación, pero más contundente fue para el gerente de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Angostura, Juan Guadalupe García, quien tenía la esperanza de pedir el apoyo de la Presidencia y salir adelante de los problemas ahora con el sindicato, quienes tienen amenazado de un paro de labores para este jueves, afectando así el abastecimiento del vital líquido a la mayor parte de la ciudadanía angosturense. ¿Acaso tendrán que buscar otra manera de obtener efectivo para salir adelante, o lograrán un acuerdo con Perfecto Alfonzo Ruelas Beltrán, encargado de las finanzas municipales, para salir de ésta y dañar así lo planeado para el cierre de la administración?