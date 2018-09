Adición. La bancada de diputados federales sinaloenses de Morena sigue en crecimiento, y ayer sumaron a Fernando García Hernández, quien ganó en el Distrito 3 con la coalición Juntos Haremos Historia, pero fue afiliado por el Partido del Trabajo. Incluso en los primeros días de esta Legislatura formaba parte del grupo parlamentario del PT, pero decidió agregarse a las filas morenistas. Con esto, son ocho legisladores que forman parte de este grupo; sin contar a Tatiana Clouthier Carrillo, que radica en Nuevo León. En total son 14 diputados federales sinaloenses los que están en San Lázaro; y con estos cambios Morena ya tiene 253 legisladores, aunque la cifra puede incrementarse. De acuerdo con Leobardo Alcántara, dirigente del Partido del Trabajo en Sinaloa, aclaró que García Hernández aún pertenece al PT, y el cambio fue meramente administrativo, para que Morena obtenga la mayoría absoluta y pueda presidir la Junta de Coordinación Política los tres años de la Legislatura; pero todos forman parte del proyecto de nación que encabeza Andrés Manuel López Obrador, para lo cual, los tres dirigentes nacionales de Morena, PT y Encuentro Social han firmado una alianza legislativa. Así que son los mismos, aunque cambien de colores.



Impugnación. Los dirigentes de Movimiento Ciudadano y Partido del Trabajo, Mario Ímaz y Leobardo Alcántara, impugnarán la resolución emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa, que ratificó el reparto de las diputaciones locales por representación proporcional que aprobó el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. Ambos líderes partidistas buscan una curul por la vía plurinominal, porque consiguieron la votación necesaria para hacerlo. En el caso de Ímaz, fue postulado en la posición 2 de la lista registrada por el Partido Sinaloense, que solo logró una diputación por este principio; y Alcántara lucha porque su partido logró más del 3 por ciento de la votación, pero le aplicaron una clausura de sobrerrepresentación. Ambos dirigentes acudirán a la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en busca de la curul deseada en el Congreso del Estado.



Adeudos. La administración municipal de Cosalá que ha encabezado Carla Corrales Corrales ha sufrido por muchas carencias económicas, y esto ha generado adeudos, entre ellos con los trabajadores, que actualmente están inconformes por el retraso en el pago de dos quincenas, supuestamente por falta de recursos en el Ayuntamiento. Los afectados están muy preocupados porque tienen familia qué mantener y no pueden seguir trabajando en la incertidumbre de si la próxima quincena recibirán su pago. La presidenta municipal ha hecho muchas gestiones en Gobierno del Estado, donde ha recibido apoyo, pero este ha sido insuficientes para recuperar los pasivos que vienen arrastrando y para cubrir los compromisos con los trabajadores.



Modifican proyecto. Un proyecto millonario ha comenzado a ejecutarse en los sectores Chapultepec y Fovissste Chapultepec, que ha generado molestia en los vecinos, porque afectará a su entorno y porque no fue socializado debidamente. Se trata de una inversión de 700 millones de pesos, la mitad será destinada por el gobierno federal, el 25 por ciento por Gobierno del Estado, y otro 25 por ciento de la iniciativa privada; pero con todo y la inversión millonaria que se tienen proyectada, ninguna autoridad ha salido a presentar el proyecto denominado Distrito Paseo Mundial, que conectará con vialidades y ciclovías al Jardín Botánico con el parque Las Riberas, por los bulevares Francisco Labastida y Enrique Sánchez Alonso. Ante las manifestaciones de vecinos de ambos sectores, el proyecto ha tenido que ser modificado en varias ocasiones, incluso hay vialidades por donde no se construirán las ciclovías. Hace falta socializar el proyecto y convencer a los habitantes que serán más beneficios para ellos, porque tendrán mejores calles, banquetas más amplias e incrementará el valor de sus terrenos.