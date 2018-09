Adiós, bonos. El presidente municipal electo de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, dejó en claro que a sus funcionarios no les bajará el sueldo, pero les quitará los bonos y algunas prestaciones consideradas como excesivas que los servidores públicos del Ayuntamiento de Culiacán gozan actualmente. Esto como parte de las medidas de austeridad que ha prometido desde su campaña Andrés Manuel López Obrador, pero que por el momento no lo han puesto en práctica en el Congreso de la Unión. En su caso —dijo—, tampoco se bajará el sueldo porque es “normal”, que es de aproximadamente 50 mil pesos quincenales, y que es menor de lo que ganará el próximo presidente de la nación. Donde sí habrá recortes será en bonos para gasolina, viáticos, viajes, celulares y otras prestaciones onerosas. Comienzan a cambiar los discursos de los morenistas, y eso ha desatado las críticas de la sociedad. No es la misma ser oposición y estar criticando y prometiendo que ser gobierno y cumplir lo que tanto cuestionaron.

Cámara federal. En la Cámara de Diputados se aprobó una reducción del 28 por ciento en la remuneración mensual de los legisladores, que incluye aportaciones a seguridad social, ahorro solidario del Issste, gratificación de fin de año, seguro de vida institucional, seguro de gastos médicos mayores, seguro de separación individualizada y fondo de ahorro. En total, cada diputado federal ganará 91 mil 507 pesos, por los 128 mil 230 que ganaban los anteriores legisladores. Todo esto representa un ahorro de 409 millones de pesos, y todavía está pendiente la reducción salarial que también harán, pero deberán esperar a la reglamentación que se haga al artículo 127 de la Constitución, que establece que ningún funcionario público puede ganar más que el presidente de la República, con el inicio del gobierno de López Obrador el 1 de diciembre.

Primer día. Las primeras capturas de camarón en esteros y bahías de la zona centro del estado fueron mejor que el inicio de la temporada del año pasado. Hasta cincuenta kilos en promedio se reportó en el campo pesquero de El Castillo, que tuvo un inicio triste de la jornada de ayer, pero conforme avanzó el día fue mejorando el volumen de pesca por embarcación. En La Reforma y Playa Colorada, en Angostura, reportaron entre 35 y 40 kilogramos por panga. Pero, sin duda, donde mejor inicio tuvieron fue en Topolobampo, donde alcanzaron hasta los 100 kilos por embarcación. Esto es un aliciente para los trabajadores del mar, que estaban necesitados de una buena temporada para mejorar sus ingresos y llevarle mayor sustento a sus familias. En este inicio de la zafra camaronera, los estudios del Instituto Estatal de Pesca han sido acertados sobre el volumen de crustáceo. El deseo es que, conforme avancen los días, se incrementen las capturas y les vaya muy bien a los pescadores y a sus familias.

Molestia. El sorpresivo aumento en las tarifas de las casetas de peaje en el país mantienen muy molestos a los empresarios sinaloenses, que tienen que lidiar con los recientes incrementos en el gas doméstico, la gasolina y el diésel, y ahora con los peajes, que representan otro golpe a sus gastos operativos. La molestia es mayor porque la mayoría de las carreteras federales está en malas condiciones y corre el riesgo de sufrir accidentes, además por los despojos de unidades, en especial las camionetas pick-up y los camiones de carga.

Todo listo para el Grito. El Gobierno del Estado ya tiene todo listo para recibir a más de 20 mil sinaloenses al evento cívico y artístico conmemorativo del Grito de Independencia. Para este año, el elenco estará encabezado por el grupo norteño Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho, que cobrará por su presentación la nada despreciable cantidad de un millón 600 mil pesos, a pesar de ser una agrupación relativamente nueva, pero muy popular entre la juventud. En el operativo estarán 150 elementos, que estarán distribuidos en los alrededores de la explanada de Palacio de Gobierno para garantizar la atención y la seguridad de los asistentes.