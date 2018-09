Nuevo Congreso. Los planes del dirigente estatal del Partido del Trabajo, Leobardo Alcántara Martínez, de convertirse en la primera minoría en el Congreso del Estado, se han visto frustrados porque el Partido Encuentro Social ha blindado a sus diputados locales electos y no permitieron que se sumaran a otro grupo parlamentario. De octubre a diciembre, este instituto político tendrá una bancada de cinco legisladores, bajo las siglas y colores del PES, hasta que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resuelva la impugnación que presentaron para buscar salvar el registro, que el Instituto Nacional Electoral aprobó quitar, al no haber alcanzado el tres por ciento en ninguna de las tres elecciones: Presidencia de la República, al Senado y a Diputaciones Federales. De concretarse la desaparición de Encuentro Social en el país, los diputados pesistas pasarán a ser independientes. Con esto, el Partido Revolucionario Institucional será la segunda fuerza política en el Legislativo del Estado, y será quien presida la Mesa Directiva en el primer año de la Legislatura.

Registros. Y hablando de los legisladores electos del PRI, siete de los ocho priistas que formarán parte del próximo grupo parlamentario acudieron el viernes al Palacio Legislativo para registrarse, y lo hicieron sin reflectores, sin convocatoria a medios de comunicación, y les dieron el tour de reconocimiento de los espacios del recinto parlamentario, y aprovecharon para tomarse la foto del recuerdo en tribuna, que por primera ocasión en su historia no ocuparon todos los espacios, sino una pequeña parte, como resultados de la debacle electoral del pasado 1 de julio. La única ausente fue la diputada local en funciones, Ana Cecilia Moreno Romero, que no pudo acudir con el resto de sus compañeros por motivos personales, por lo que hará el trámite en fecha posterior; pero su caso todavía no ha sido resuelto por la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y seguramente llegará hasta la sala superior, y puede ser resuelto hasta un día antes de la toma de protesta, por eso también el motivo por el cual no ha hecho el trámite.

Resistencia. La austeridad es el tema de moda en la vida política de México, y tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, la discusión ha sido por los recortes presupuestales y eliminación de privilegios, pero no todos están convencidos de llegar a los extremos que plantea Morena. Pero de acuerdo con la senadora morenista por Sinaloa, Imelda Castro Castro, hay una muy fuerte resistencia, pero no se hace muy pública, o hasta el momento no ha sido revelada en toda su magnitud, pero los “políticos tradicionales” —todos, menos los de Morena, PT y PES— van a tener que acostumbrarse, ya que el mensaje que los mexicanos dieron el 1 de julio en las urnas fue muy contundente, y quien no lo acate será severamente castigado por el pueblo. Según la morenista, se percibe una enorme resistencia de quienes están acostumbrados a que el Senado les pagara todos sus gastos, como choferes, comidas en restaurantes lujosos y oficinas ostentosas, como la Torre Azul que le pagaban al PAN, frente al Senado. Así los tiempos de la cuarta transformación de la vida pública en México, y quien no se adapte, no tendrá mucho futuro en la política.

Llega a Sinaloa. El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, líder del Movimiento de Regeneración Nacional y de la cuarta transformación de México, arribará hoy a Sinaloa, y lo hará a Mazatlán, lugar que eligió como parte de su gira nacional de agradecimiento, para encabezar un mitin con los sinaloenses que votaron por él. Para mañana se tiene programadas reuniones con el gobernador Quirino Ordaz Coppel, empresarios y con presidentes municipales y diputados electos. Se espera que haya compromisos y anuncios importantes para el estado; y que cerca de él sean vistos a políticos de otros partidos políticos que se sumen a su movimiento y que durante la campaña lo apoyaron detrás de los reflectores.