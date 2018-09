Sigue firme... pero. Aunque el presidente municipal electo de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, dijo que no metía las manos al fuego por Ramón Lucas Lizárraga porque teme quemarse, este se mantiene firme como futuro secretario del Ayuntamiento, con todo y ser señalado de haber sido detenido en un retén del operativo alcoholímetro, donde presuntamente resultó positivo al consumo de una droga. De acuerdo con Estrada Ferreiro, esto se trata de una campaña negra, pero no contra Lucas Lizárraga, sino contra él, quien será alcalde a partir del 1 de noviembre; pero hasta el momento no le consta que esto sea cierto, y pidió a quien tenga la prueba que se la haga llegar. Por el momento no obligará a ninguno de sus funcionarios a que se hagan exámenes toxicológicos porque no está dentro de la ley; y él tampoco lo hará, ya que no tiene ninguna adicción, y tampoco está obligado a probarle nada a nadie. Ramón Lucas ha reconocido que ha sido detenido en un par de ocasiones por haber consumido bebidas alcohólicas, pero negó que haya salido positivo por ingerir alguna droga ilegal, como ha sido señalado.

Transición. En el Congreso del Estado dieron inicio con el proceso entrega-recepción, que durará un mes, hasta que los nuevos funcionarios y legisladores tomen por completo el mando del Poder Legislativo. Ayer se llevó a cabo la primera reunión entre el presidente de la Junta de Coordinación Política, Víctor Godoy Angulo, y quien será su sucesora y coordinadora del grupo parlamentario de Morena, Graciela Domínguez Nava. En la comisión de morenistas, que serán los responsables de revisar el estado en que se encuentra el Congreso, están Refugio Álvarez Montaño, Mirna Roxana Peña Reyes, José Antonio Ríos Rojo, Daniel Ramírez León, Araceli Bojórquez y Crecencio Flores Contreras; quienes se perfilan para ocupar los principales puestos en el Legislativo. La bancada del PRI ha sido la primera en acudir a registrarse; y se espera que el resto de los legisladores electos lo hagan esta misma semana, ya que el lunes 1 de octubre será la sesión de instalación de esta legislatura, pero, desde un par de semanas antes, los legisladores entrantes tomarán posesión de sus oficinas y espacios para comenzar el trabajo parlamentario.

Despedida. Los diputados locales salientes serán los anfitriones de medio millar de legisladores de todo el estado, que este fin de semana visitarán Mazatlán para participar en la Asamblea Nacional de Conferencia Permanente de Congresos Locales (Copecol), que se llevará a cabo el viernes, pero desde un día antes se tendrá un coctel de bienvenida para los participantes. El Congreso del Estado destinará cinco millones de pesos para la organización de este evento y para cubrir el hospedaje y la alimentación de los visitantes durante el viernes. De acuerdo con Víctor Godoy Angulo, presidente de la Junta de Coordinación Política, quienes deseen quedarse más días para disfrutar el puerto de Mazatlán deberán costearlo de su bolsa. Eso sí, se hizo un convenio con tres hoteles para tener tarifa con descuentos. Durante la Copecol, se hará un reconocimiento póstumo a Yudit del Rincón Castro, diputada sinaloense panista quien fuera presidenta de este órgano. Después de este evento, los legisladores iniciarán con la mudanza y entregarán sus oficinas a los diputados entrantes.

Sin intermediarios. Raúl Elenes Angulo, quien será el director de la Comisión Nacional de Pesca durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ha puesto las cartas sobre la mesa a los pescadores, a quienes les ha anunciado que las listas de beneficiarios de los diferentes programas gubernamentales será depurada, y se hará a un lado a los líderes de las cooperativas y las federaciones pesqueras para beneficiar directamente a los trabajadores del mar, sin intermediarios, y terminar así con los cacicazgos que tienen muchos dirigentes, que son los que se quedan con los recursos.