Cuarta transformación. El día más esperado por millones de mexicanos llegó. El 1 de diciembre de 2018 será recordado como el inicio de la cuarta transformación política de México. Andrés Manuel López Obrador rindió protesta como presidente de la República y dio su primer mensaje a la nación desde la tribuna de la Cámara de Diputados, en un discurso muy largo que inició con un agradecimiento a Enrique Peña Nieto por no haber intervenido en el proceso electoral, como lo hicieron sus dos predecesores (Vicente Fox y Felipe Calderón). Luego se vino una cascada de críticas al régimen neoliberal, crisis económicas y se enfocó en el fracaso de la reforma energética. El discurso de López Obrador fue el mismo que ha utilizado en campaña, y el que dio la noche del 1 de julio, cuando se declaró ganador de la elección. Fueron los minutos más largos para Enrique Peña Nieto, quien sentado a unos metros del presidente de la nación se mostró tranquilo en todo momento, sonrió en algunas ocasiones, tomó nota, se frotaba la frente y clavaba su mirada hacia el área de curules. Al final se despidió de AMLO con un “señor presidente, muchas felicidades”, bajó de tribuna y abandonó el palacio de San Lázaro, para retirarse de la vida pública.

Gran circo. Los diputados federales y senadores dieron un espectáculo bochornoso y convirtieron el recinto de San Lázaro en un gran circo, ante la presencia de cientos de invitados especiales, nacionales y extranjeros, y millones de personas que siguieron la transmisión. Al ingreso de Andrés Manuel López Obrador al salón de sesiones, los morenistas se abalanzaron para tomarse una selfi con él, saludarlo y felicitarlo, lo que retrasó aún más el inicio del acto protocolario. Durante el discurso del presidente de México, los legisladores corearon las frases: “es un honor estar con Obrador” y “presidente, presidente, presidente”; lo que hay que destacar es que tuvieron la cortesía política de darle un buen trato a Enrique Peña Nieto, no hubo gritos, ni abucheos en su contra, incluso el petista Gerardo Fernández Noroña fue parte de la comisión de recepción de Peña Nieto y se comportó civilizadamente. Los panistas fueron quienes se manifestaron, colocaron una pancarta en contra del presidente venezonalo, Nicolás Maduro, que retiraron de la pared y se colocaron con ella enfrente de la tribuna, cuando López Obrador agradeció a Maduro su visita a México, aunque no acudió a la Cámara de Diputados; también contaron por los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, y cada uno levantó pancartas para exigir que baje la gasolina, lo que fue respondido por AMLO: “Ahora resulta que los que aumentaron el precio a las gasolinas están pidiendo que bajen”. Al final del evento, de nuevo la avalancha de morenistas por tomarse otra selfi con Andrés Manuel, incluso hasta lo siguieron afuera del palacio. No guardaron el orden, ni tuvieron prudencia por cumplir con las frivolidades de redes sociales.

Sinaloenses. Durante el acto de toma de protesta en la Cámara de Diputados, los legisladores sinaloenses Tatiana Clouthier y Alfredo Villegas fueron parte de la comisión de recepción de Andrés Manuel López Obrador. Se encargaron de recibirlo en la entrada, llevarlo a tribunal y al final acompañarlo de nuevo hasta el automóvil blanco en el que se traslada. Otro sinaloense que fue visto en la transmisión fue el senador Mario Zamora Gastélum, en todo momento con el celular en la mano para grabar videos y tomar fotos del evento histórico, pero no saludó a López Obrador. El mismo caso fue la diputada federal de Morena, Yadira Santiago Marcos, pero ella usó un bastón para lograr mejores imágenes. La más desesperada por tomarse una selfi con el presidente de México fue la morenista Merary Villegas Sánchez, quien fue captada durante la transmisión moviéndose entre sus compañeros para acercarse y tomarse la foto del recuerdo con AMLO. El resto de los sinaloenses no figuraron.

Otro cambio. El gabinete de Quirino Ordaz Coppel cerrará el año con un nuevo movimiento, con la salida del secretario de Seguridad Pública, Inocente Fermín Hernández Montealegre, que de acuerdo con varias fuentes consultadas en el gobierno estatal, habría presentado su renuncia porque recibió ofrecimientos del nuevo secretario de la Defensa Nacional para ocupar un puesto en la dependencia en la nueva administración estatal. A penas el pasado 20 de noviembre, Hernández Montealegre, como personal en activo en el Ejército Mexicano, fue ascendido a general de brigada, y al término de desfile hizo comentarios a los reporteros que se entienden como una despedida, “me van a extrañar”, expresó el funcionario estatal. Ante esta baja, que no ha sido confirmada de manera oficial por el Ejecutivo del estado, el gobernador deberá nombrar a un nuevo secretario de Seguridad, con el aval de la Sedena.