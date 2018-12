Par vial. Vaya enredo generó la resolución de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, que obliga a la Dirección de Vialidad y Transporte a modificar las rutas de camiones que circulan por las calles Juan de la Barrera, Francisco Márquez, Diagonal y Luis de la Torre, de las colonias Chapultepec y Tierra Blanca. El presidente del Tribunal, Héctor Samuel Torres Ulloa, dejó en claro que lo que ellos resolvieron no obliga a modificar el par vial, instalado por Gobierno municipal en el periodo de Sergio Torres Félix en el año 2016. El magistrado presidente puntualizó que, desde el pasado 29 de noviembre, notificó a la Dirección de Vialidad y Transporte del Estado, cuyo titular, Feliciano Valle Sandoval, ha negado en reiteradas ocasiones haber sido notificado, por lo cual no han comenzado a trabajar en modificar las rutas. Los vecinos que han encabezado este movimiento y el proceso legal han manifestado que el cambio debe ocurrir en un periodo de quince días, el cual se vence la próxima semana; pero Torres Ulloa aclaró que no hay un tiempo para hacerlo, sino que la autoridad responsable deberá informar el plazo que necesitará. En varias entrevistas, el alcalde Jesús Estrada Ferreiro ha declarado que no modificará el par vial porque se hizo una inversión para hacerlo, y no quiere volver a destinar recursos públicos para revertirlo. El tema dará mucho de qué hablar, y más si los vecinos no ven que se cumpla la resolución.

Calma. Hay muchos morenistas que están muy inquietos por la renovación de su dirigencia estatal, que quedó acéfala con la renuncia de Raúl Elenes, hoy comisionado nacional de Pesca del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La coordinadora de los diputados federales sinaloenses, Yadira Santiago Marcos, les hizo un llamado a sus compañeros de partido para que se serenen y respeten los estatutos de Morena, ya que en el Congreso Nacional del instituto político acordaron que las renovaciones de las dirigencias estatales serán hasta el próximo año, y eso deben respetarlo. El trabajo se está haciendo en las bases, de una manera muy fina, aunque hay quienes han levantado la mano, como la legisladora federal Merary Villegas Sánchez.

Incertidumbre. En la Cámara de Diputados están por iniciar los trabajos para el análisis del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2019, lo cual tiene muy inquietos a los productores sinaloenses, porque ya esperan una reducción considerable para el presupuesto del año entrante. Hay mucha incertidumbre en el sector campesino, que prevé que no le pueda ir nada bien con la cuarta transformación de la vida política del país. Si de por sí ha tenido tres sexenios muy malos, donde los apoyos y los subsidios han ido a la baja. El líder de la Liga de Comunidades Agrarias, Faustino Hernández Álvarez, hizo un llamado a los legisladores sinaloenses a que trabajen sin distinción de colores de partido para que el Presupuesto de Egresos quede igual que lo aprobado en este año y no afecte los apoyos para la comercialización de las cosechas.

Reanudación. Las consultas médicas y los estudios de laboratorio quedaron totalmente restablecidos el día de ayer, tras cuatro días de paro laboral y el fin de semana. Tan solo en el Centro de Salud Urbano de Culiacán se perdieron mil 200 consultas y dos mil citas para estudios de laboratorio, que serán reagendadas conforme acudan los pacientes que resultaron afectados. Fue una semana difícil en el sector de la salud, cuyo conflicto no se volverá a presentar a menos de que el Gobierno del Estado incumpla de nuevo con los compromisos que hizo con los líderes sindicales. Con la administración de Andrés Manuel López Obrador habrá cambios significados en el sector de la salud, como la universalidad, que consiste en que el IMSS absorberá al Seguro Popular, aunque por el momento no se han dado detalles de cómo será ese proceso y si habrá mayores recursos para esto.