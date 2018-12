Congreso contra STJE. Los diputados locales de Morena —al menos los once que presentaron la iniciativa para crear la Ley de Remuneraciones de Servidores Públicos del Estado de Sinaloa— más el del PRD y la del PES, proponen que nadie gane más que el gobernador, incluido los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, que reciben las percepciones más altas en la entidad, como sucede a nivel federal con los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Desde hace algunas semanas, el Poder Judicial mantiene una batalla legal contra el Legislativo y el presidente Andrés Manuel López Obrador porque suspendieron la aplicación de la Ley de Remuneraciones que aprobó el Congreso de la Unión. Con este escenario nacional enredado, en Sinaloa quieren emular esto, donde los integrantes del Poder Judicial del Estado pueden defenderse de la misma manera que ocurre en el ámbito federal. Por ello, en el debate que inició la morenista María Victoria Sánchez, la priista Gloria Himelda Félix y el panista Jorge Villalobos le pidieron a sus compañeros que no se metan en este terreno sin antes una resolución nacional, y no entrar en conflictos entre los poderes Legislativo y Judicial, con la diferencia de que el Ejecutivo estatal no está del lado de los diputados. Morena cuenta con la mayoría para aprobar esta nueva ley, y con los sufragios del PT, del PRD, del PAS y del PES pueden hacer reformas constitucionales, aunque necesitan el voto de la mayoría de los cabildos, que no la tiene Morena; y el gobernador puede vetarla o no publicarla en el Periódico Oficial del Estado.

Rendición de cuentas. Y como la transparencia y la rendición de cuentas es prioridad para el grupo mayoritario en el Congreso del Estado, ayer se aprobó un punto por unanimidad de obvia y urgente resolución para exhortar a la Auditoría Superior del Estado a que informe sobre la revisión que hizo al Isssteesin, y para que acuda a comparecer el titular de este instituto por diversas anomalías financieras que han detectado. Tanto Emma Guadalupe Félix Rivera como Jesús Ernesto Delgado Valverde deben informar personalmente ante los legisladores. Durante la sesión ordinaria de ayer, un grupo de maestros acudió para solicitar la intervención de los legisladores sobre este tema, que tienen varios meses demandando, y que finalmente les hacen más caso.

Enredos. Pero no todo es claro en el Congreso del Estado, porque los diputados locales y funcionarios traen un enredo con la cantidad que recibirán como aguinaldo, ya que antier les dieron un cheque por mil 130 pesos por concepto de aguinaldo, y en la Junta de Coordinación Política no han acordado la cantidad que recibirán, porque únicamente definieron los montos para el personal administrativo. Pero después de consultar con varios legisladores, que algunos decían una cosa y otros otra, fue el secretario general del Congreso, José Antonio Ríos Rojo, quien aclaró que para el día 20 de diciembre a más tardar cada diputado recibiría otro cheque por 19 mil pesos aproximadamente, para sumar un total de 20 mil pesos de esta prestación; y a diferencia de la Legislatura federal, hay el compromiso de no recibir bonos ni gratificaciones ni complementos, además de pagar completo el impuesto sobre la renta.

A la espera. En donde parece que aún siguen esperando que los recursos bajen es en la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) y en la denominada Policía de Investigación Estatal, pues algo pasa, ya que nos dicen que el recurso no fluye como debería a las dependencias, a pesar de que están inmersos en aplicar las disposiciones del nuevo Sistema de Justicia Penal, que no es solo un nombre que denota actualidad en la investigación de los delitos, sino que representa un cambio estructural para el cual se necesitan recursos y crear infraestructura, dar capacitación constante y ajustar los salarios acordes a las nuevas capacidades, por mencionar solo algunos puntos. Todo tiene que ir a la par para que un nuevo sistema funcione, y de nada sirve si no se tienen las condiciones para ejecutarlo.

Reunión. Los dirigentes agrícolas se reunirán hoy con los diputados federales para dialogar sobre su preocupación y hacer un frente común para lograr un buen Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019 para el campo, ante el riesgo de recibir un recorte considerable que ponga en riesgo la producción y los esquemas de comercialización de los granos. La exigencia de los agricultores es que al menos se mantenga la cantidad que se autorizó para este año, pero lo ideal sería fortalecerlo, al incrementarlo cuando menos en tres millones de pesos, y mejores subsidios que van contemplados en el presupuesto. La próxima semana será decisiva, y ya se preparan para viajar a la Ciudad de México para reunirse con los legisladores y solicitar su apoyo, aunque el panorama luce bastante complicado para el sector agrícola de Sinaloa.