Festejo magisterial. Millones de maestros en el país están que brincan de felicidad porque el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, les cumplió una de sus principales promesas de campaña en su doceavo día de gobierno, al firmar y enviar al Congreso de la Unión la iniciativa con la que propone revertir la reforma educativa y la cancelación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. En Sinaloa, el grupo magisterial que se opuso a la reforma educativa y se sumó a la campaña de López Obrador, encabezado entre otros por el exdirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sección 27, Jaime Quiñónez Muñoz, ha manifestado su beneplácito por el paso importante que se dio ayer, y recordó que los dirigentes sindicales nunca defendieron a sus agremiados, que siempre estuvieron a favor de la autoridad federal. Con esto se da inicio a la reconstrucción del sistema educativo, con el análisis y discusión de la iniciativa, que deberá ser aprobada por ambas Cámaras legislativas. Este tema ha sido muy polémico, y fue de las principales banderas que enarboló López Obrador, quien tuvo el respaldo de la mayoría de los maestros, y que significó la pérdida de registro y desaparición del Partido Nueva Alianza.

Presidencialismo. Pero no todas las decisiones que ha tomado Andrés Manuel López Obrador han sido bien tomadas por la ciudadanía, al menos no por la mayoría, que no están de acuerdo con la disputa que tiene con el Poder Judicial, y más porque se han enviado señales de que se pretende debilitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para bajar los sueldos y quitar los privilegios que tienen los ministros, magistrados y jueces, que con la ley en sus manos han defendido su autonomía. Aliado con el Legislativo, el presidente de la República ha emprendido una guerra mediática, que por ahora llevan la delantera, porque tienen a más de 30 millones de mexicanos que votaron por él, que todavía lo apoyan, y que están a favor de que se reduzcan las percepciones, que son las más altas del país en el sector público. Una de esas voces críticas es el dirigente del Partido de la Revolución Democrática, Audómar Ahumada Quintero, quien ve un peligro en el país de que los tres Poderes se concentren en el Ejecutivo, como pretende hacerlo López Obrador; y aunque sí están de acuerdo en las reducciones salariales, no apoyan las formas en que pretenden hacerlo, porque el régimen de gobierno en México marca una separación de Poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, aunque actualmente el Congreso de la Unión funcione como una oficialía de partes del presidente de la Nación. Así va la cuarta transformación de la vida política de nuestro país.

Protesta. El presidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, enfrentó durante los últimos dos días la primera protesta por la falta de servicios públicos en el municipios, luego de que un grupo de vecinos de la colonia Ampliación 5 de Febrero acudieron al Palacio Municipal y bloquearon la circulación de la avenida Álvaro Obregón porque el Ayuntamiento dejó de suministrarles agua potable en pipas, porque las unidades se descompusieron, y el gobierno municipal no había querido rentar o pedir prestados camiones para llevar el vital líquido a este sector, que no cuenta con servicio de agua potable porque están en un terreno irregular. Tras dos días de protestas y una reunión de una hora, se llegó al acuerdo de rentar pipas. Para eso, los vecinos deberán pagar 300 pesos por unidad, y el Ayuntamiento otros 500 pesos; y analizarán la situación legal del predio para regularizarlos y para que Japac pueda introducirles el servicio. Los manifestantes aceptaron la propuesta del presidente municipal, y todo quedó por escrito en un acuerdo que fue firmado por ambas partes.

Emprendedores. En el sector empresarial no ha caído nada bien la idea de desaparecer el Instituto Nacional del Emprendedor, creado en el sexenio de Enrique Peña Nieto, para apoyar con recursos la creación de micros, pequeñas y medianas empresas, que son las principales generadoras de empleos en el país. La propuesta del gobierno federal es desaparecer este instituto, y esos recursos destinarlos para apoyar a los ninis, para que se capaciten y que puedan trabajar. Los empresarios proponen hacer una reestructuración en el Inadem o crear un programa similar, pero urgen que los apoyos para el sector empresarial y emprendedores se mantengan e incrementen.