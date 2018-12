Mal papel. Los diputados locales de Morena tienen unas ganas desesperadas de figurar e imitar lo que hacen en las cámaras de Diputados y Senadores, y para demostrar que predican con la misma política que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pero en su afán por sobresalir, dejan de manifiesto su ignorancia de los procesos legislativos, y la mayoría de ellos confunde la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos con la de Austeridad; cuyas iniciativas fueron presentadas en el Congreso del Estado. Lo curioso es que los legisladores federales no han aprobado la Ley de Austeridad, y los morenistas sinaloenses ya están proponiendo una norma a nivel local. Incluso, Marco Antonio Zazueta Zazueta, presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado, adelantó que al Presupuesto de Egresos del Estado 2019 se aplicará la Ley de Austeridad, pero esta ni siquiera ha pasado al pleno para darles las lecturas y enviarlas a comisiones; y los tiempos no les darán para hacerlo. Les urgen asesores a los diputados locales, porque sesión tras sesión cometen errores en asuntos sencillos, imaginen cuando tengan que aprobar temas importantes para Sinaloa. De ese nivel es la cuarta transformación en el Congreso del Estado.

Sin rupturas. Contrario a las muestras que han dado los militantes de Morena en Sinaloa, con declaraciones, acciones y actitudes que evidencian las diferencias y rupturas internas en el partido en la entidad, que carece de liderazgo; la diputada federal Merary Villegas Sánchez negó que haya rupturas y aclaró que ella no busca la presidencia del Comité Directivo Estatal de Morena, sino que solicitó ser la delegada del Comité Ejecutivo Nacional en Sinaloa, para estar a cargo del instituto político hasta que se elija a la nueva dirigencia estatal. Villegas Sánchez dejó en claro que conoce perfectamente los estatutos del partido y tiene conocimiento que la presidenta nacional del partido, Yeidckol Polevnsky Gurwitz, está designando a los delegados para todos los estados, en lo que se llevan a cabo los procesos de renovación.

Rescates. Los ansiados rescates financieros de los ayuntamientos para el cierre de año no han sido lo que los presidentes municipales esperaban porque, más que otorgarles el recurso que necesitan, les están dando un adelanto de las participaciones federales del próximo año, y todavía desconocen si les cobrarán intereses y qué tasa será. En Sinaloa se enviarán 400 millones de pesos, de los cuales, 200 serán para Culiacán, con lo que pagarán las dos quincenas de diciembre, primas vacacionales y aguinaldos a sus empleados. En esta misma situación se encuentran otros 15 municipios, y únicamente dos no solicitaron el adelanto de las participaciones por tener finanzas sanas.

Fraudes. Si recibe un llamada para pedirle donaciones a nombre del alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, no les crea, porque se trata de un fraude telefónico. Utilizan el nombre del presidente municipal para enganchar a las víctimas, para que apoyen a una asociación que apoya a niños con cáncer. Ante esta situación que ha ocurrido desde hace varios días, Estrada Ferreiro llamó a la población a no dejarse engañar, porque él no pide dinero a nadie para ninguna causa.

Panistas. Salvo las críticas que hace el diputado local del PAN, Jorge Villalobos Seáñez; y los posicionamientos de su compañera de bancada Roxana Rubio Valdez, el Partido Acción Nacional estaría desaparecido en Sinaloa, porque su dirigente estatal, Sebastián Zamudio Guzmán, y sus liderazgos en la entidad se han mantenido alejados de la vida pública. A nivel nacional, el panismo ha emprendido una campaña crítica contra las decisiones y discursos del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador; cosa que no ha hecho Zamudio Guzmán, quien tampoco se ve recorriendo los municipios para reunirse con los militantes, en un intento por reconstruir el partido y levantarse de los pésimos resultados electorales del pasado 1 de julio. En Sinaloa el PAN se ve liquidado y sin posibilidades de levantarse.