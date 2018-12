Incumplen ley. Mientras que en el discurso ha reiterado una y otra vez que siempre actuará apegado a la ley, Jesús Estrada Ferreiro, presidente municipal de Culiacán, se convirtió en el primer alcalde en incumplir en tiempo con el pago de los aguinaldo a los trabajadores sindicalizados, eventuales y de confianza del Ayuntamiento, que están muy molestos porque no han recibido esta prestación que esperan con ansia para disfrutar mejor las fiestas navideñas. Esto es una violación a la Ley Federal del Trabajo, que establece que el aguinaldo se pagará a más tardar el 20 de diciembre, cosa que no hizo el gobierno municipal de Culiacán, que espera que el gobernador Quirino Ordaz Coppel le resuelva el problema al obtener los recursos del gobierno federal, o bien, prestarle los 200 millones de pesos que necesitan para cubrir las dos quincenas de diciembre, las primas vacacionales y aguinaldos. De no recibir esta prestación durante el día de hoy, el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán prepara medidas de presión, con todo y que los sindicalizados salieron ayer de vacaciones. Esto representa una gran decepción para los trabajadores, que muchos de ellos manifestaron que votaron por un cambio el pasado 1 de julio, pero nunca se imaginaron que votar por Estrada Ferreiro tendría consecuencias para ellos, como por la que están pasando.

Gestiones. El gobernador Quirino Ordaz Coppel se encuentra en la Ciudad de México, donde ha sostenido diversas reuniones para gestionar mayores recursos para Sinaloa, y encabezó el movimiento de los productores agrícola, que empujan para lograr que al menos reciban los mismos recursos que este año, y que no eliminen los apoyos para la comercialización. Por cierto, que mientras el mandatario estatal se encontraba en reuniones en la capital del país, durante la discusión sobre el aumento del impuesto predial, la coordinadora de Morena, Graciela Domínguez Nava, citó como ejemplo de grandes morosos de este gravamen el hotel en Mazatlán propiedad del mandatario estatal, que no había cumplido con el pago de este impuesto en el año 2013, cuyo adeudo se aproximaba al millón de pesos; pero posteriormente se compartieron unos recibos de pago donde se comprobó que todos los hoteles del gobernador estaban al corriente con sus obligaciones con el Ayuntamiento de Mazatlán; lo que puso en evidencia la veracidad de la información que recibe Graciela Domínguez.

Comitiva. Decenas de camiones con productores agrícola salieron ayer de Sinaloa con destino a la Ciudad de México para emprender una de las batallas más difíciles que han enfrentado, como es la defensa del presupuesto al campo, cuya propuesta del gobierno federal es de reducir un 28.5 por ciento, en comparación a lo ejercido para este año. Se espera que hoy por la tarde lleguen a la Cámara de Diputados, donde han iniciado en análisis del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2019, y que se prevé que sea aprobado entre domingo y los primeros minutos del lunes.

Todos en contra. La diputada local del Partido Encuentro Social, Karla de Lourdes Montero Alatorre, quien se ha caracterizado por su lenguaje grosero, y hasta agresivo, y conductas no apegadas a su investidura como representante del Poder Legislativo, logró hundir a los defensores de los derechos de los animales, pero en su contra, y todo por una iniciativa que presentó y que impulsa para castigar con cárcel a quienes no brinden alimentación adecuada y vivienda para sus mascotas, así como la prohibición de cadenas y jaulas para veterinarios. De acuerdo con el frente de animalista, esta propuesta se basa en un aspecto meramente sentimental, que está alejado de la realidad y no tiene consenso de todos los grupos involucrados en el tema, como son los protectores de animales, especialistas y médicos veterinarios. Por lo que enviaron una exhortación a los legisladores para que no aprueben esta reforma de los artículos 364 al 370 del Código Penal de Sinaloa, y todo por no ser tomados en cuenta y solo escuchar a una asociación.